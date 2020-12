Cyberpunk 2077 is fenomenaal goed, maar heeft nog veel bugs

Elke gamer moet zich voor het aanschaffen van Cyberpunk 2077 de vraag stellen: kun je nog enkele maanden wachten op een game die op diverse manieren fenomenaal goed is, of heb je er zo lang naar uitgekeken dat je de bugs voor lief neemt?

We adviseren het eerste, maar begrijpen het tweede. Want Cyberpunk 2077 is bij vlagen geniaal en prachtig. Op basis van de hoeveelheid bugs zouden we de game een dikke onvoldoende kunnen geven. En op sommige momenten wordt duidelijk dat het spel weinig écht speciaals of innovatiefs doet. Maar gezien de sterke elementen van Cyberpunk 2077 zou een torenhoog cijfer ook goed te verantwoorden zijn.

Night City

Cyberpunk 2077 waarschuwde ons ineens dat als we zouden beginnen aan de volgende missie, we richting de endgame zouden gaan. Er stond een uur of 35 op de klok. Gevoelsmatig begon de game eigenlijk pas net goed en wel los te komen. Natuurlijk, er waren aanwijzingen dat een en ander serieuzer begon te worden, maar het einde? Nee, dat hadden we nog niet verwacht. Dat komt door de staat van dienst van de Poolse ontwikkelstudio CD Projekt Red, dat met The Witcher III natuurlijk een heel lange roleplaying game afleverde. Misschien waren we er te veel van uitgegaan dat Cyberpunk die lengte zou evenaren. Dat kán de game wellicht wel, maar niet als je je stevig focust op het hoofdverhaal.

Night City in Cyberpunk 2077.

Het spel speelt zich af in Night City, een prachtige setting die als decor gebruikt wordt voor alle sterke personages die het spel rijk is, met een speciale rol voor acteur Keanu Reeves. Deze karakters helpen de speler naar de beste momenten in de game. Onze inschatting is dat je er met een uur of twintig wel doorheen kunt zijn, wat je eigenhandig kunt oprekken tot misschien wel honderdtwintig uur als je alle extra missies, verhaallijnen en geheimen wilt ontdekken die Cyberpunk 2077 te bieden heeft. Doe dat vooral, want nergens zijn die verhaallijnen en geheimen sappiger dan in Night City.

Mooiste jasje

Het is een game die niet per se veel nieuws doet, maar die wel veel bekende systemen en rpg-elementen op een uitstekende manier gebruikt. Die elementen zijn daarbij verpakt in een van de mooiste ‘jasjes’ die we ooit hebben gezien. Cyberpunk 2077 laat op het gebied van sfeer, design en lichtgebruik fantastische dingen zien en datzelfde geldt voor de personages in de game. De gameplay is verder prima, met ruimte voor extra variatie die spelers zelf kunnen aanbrengen door andere keuzes te maken in cybernetics, perks en wapens.

Keanu Reeves als een van de personages in Cyberpunk 2077.

De gameplay is te beïnvloeden door de keuzes die je maakt in de opbouw van je personage, waardoor het bij voorbaat al leuk is om Cyberpunk 2077 een tweede of derde keer te spelen. Maar daarbij valt niet te ontkennen dat de game nog te veel bugs bevat die op verschillende manieren impact hebben op het spel.

Conclusie

De aanwezige bugs maken een correcte beoordeling van Cyberpunk 2077 enorm lastig. Je zou kunnen zeggen dat een game met zoveel problemen nooit een voldoende moet kunnen krijgen, maar we kunnen net zo goed stellen dat als die problemen grotendeels opgelost zijn, Cyberpunk 2077 een geweldig spel is en dus ook zo beoordeeld zou moeten worden. Dat laatste is in elk geval belangrijk. Onder het laagje problemen, fouten en bugs zit een sterke game. Gelukkig is CD Projekt Red vastberaden om de problemen op te lossen. Dat had al voor de release gebeurd moeten zijn, maar dat het alsnog gaat gebeuren is goed nieuws.



Nogmaals: stel jezelf dus de vraag of je Cyberpunk 2077 nu al moet spelen, of dat je nog wel even kunt wachten. Zonder die bugs zou Cyberpunk 2077 zich namelijk kunnen meten met de beste games van dit jaar. Speel je de game nu al, dan zul je er nog steeds een prima tijd mee beleven, maar dan weet je dat je spelplezier af en toe op de proef wordt gesteld door de problemen die Cyberpunk 2077 nu nog parten spelen.

