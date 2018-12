Dag cv-ketel, hallo warmtepomp: maar kan die wel in ieder huis?

Apple Pay gelanceerd in Duitsland; weer geen nieuws over Nederland

11 december Apples betaaldienst Apple Pay is van start gegaan in Duitsland. Het is voor het techbedrijf het veertiende Europese land waar het systeem werkt na onder meer Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Eind vorige maand deed Apple Pay ook in België zijn intrede. In Nederland is Apple Pay nog niet beschikbaar.