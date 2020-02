De 5G-revolutie is (bijna) hier, maar wat is het nou eigenlijk?

Artsen waarschu­wen voor levensge­vaar­lij­ke ‘skull-brea­ker challenge’ op TikTok

21 februari Probeer dit zeker niet zelf voor wat likes, want je kunt er iemand mee doden. We hebben het over de ‘skull-breaker challenge’ die twee studenten in Spanje op TikTok lanceerden. Artsen waarschuwen voor deze challenge, die viral gaat en fataal kan zijn. Ook een Amerikaanse moeder postte beelden ervan op Facebook als waarschuwing voor anderen.