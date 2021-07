De beste bluetooth-luidsprekers van dit moment

Wie in de zomer een beetje goed muziek wil luisteren, heeft veel aan een solide, mobiele bluetoothspeaker. We zetten de beste modellen in verschillende prijscategorieën op een rij.

Dit is een ingekorte versie van het artikel. Je leest het volledige stuk op Tweakers.

Er mag weer van alles. De terrassen zijn open, de parken stromen vol en er mogen weer feestjes worden gegeven. Er zijn dus ook weer allerlei gelegenheden om een bluetoothspeaker op te zoeken en muziek te spelen. Als je zo’n speaker nog niet hebt en er wel een wil, is het uiteraard de vraag wat het meest geschikte model is, want er zijn er nogal wat te koop.

Om de vergelijking een beetje eerlijk te houden, hebben we de speakers verdeeld in drie prijscategorieën: goedkoop, duur en het segment daartussen dat we ‘midden’ hebben genoemd. Binnen ieder segment vertellen we welke het beste is en waar je wellicht rekening mee moet houden.

Goedkoop en handzaam

Volledig scherm Beeld ter illustratie © Tweakers

De meeste speakers die we hier testen zijn klein, licht, handzaam en waterdicht. Ze passen in je hand, je hangt ze aan je tas en je gooit ze in het water. In die categorie valt de Clip 4 van JBL op. Op alle net geschetste vlakken scoort hij goed, waarbij vooral de handige clip in het oog springt. Hij wint echter vooral van de concurrenten doordat hij beter klinkt.

Gecombineerd met een lekker laag gewicht en een goede batterijduur maakt dat een heerlijk handzaam speakertje. Hij heeft één nadeel: als je hem in het water gooit, blijft er van het geluid niets over.

Als je dus op zoek bent naar een speaker die je naast je in het zwembad kunt laten drijven, dan is de Sony SRS-XB13 een betere keuze. Die klinkt minder, maar het geluid blijft wel overeind als je hem in het water gooit. Bovendien heeft die een ingebouwde microfoon, waardoor je ermee kunt bellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sony de baas van het middensegment

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Tweakers

Kijk je naar de middenklassers, dan is ons testpanel het meest te spreken over het geluid van de Sony SRS-XB43. In de vrij ruim bemeten behuizing is dan ook plaats voor twee tweeters, twee vrij grote woofers en twee passieve radiatoren. Voeg daarbij een stevige batterij en twee aparte apps waarmee je niet alleen de muziek, maar ook de verlichting van de speaker kan bedienen en je hebt een speaker die veel waar voor zijn geld biedt.

Ook zijn we enthousiast over de Marshall Emberton. Deze is klein en robuust, maar heeft ondanks het kleine formaat volgens onze jury toch een ‘redelijk gebalanceerd geluid’. Marshall heeft de bediening heerlijk overzichtelijk gehouden. Bovendien zijn we zeer gecharmeerd van het klassieke uiterlijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

JBL en Teufel aan kop bij duurste speakers

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Tweakers

Kijk je naar de duurste speakers, dan is het lastig om te spreken van een echte afrader. Toch zijn er twee duidelijke winnaars.

De JBL Xtreme 3 heeft een goede bas en scoort hoog bij ons testpanel qua geluidskwaliteit. Hij is eveneens erg geschikt voor buiten - hij heeft zelfs een flessenopener aan zijn hengsel - en je kunt met deze speaker je smartphone opladen. Ook kun je hem koppelen aan andere JBL-speakers en is de accuduur goed.

De Teufel Motiv Go staat daar tegenover. Deze speaker is veel subtieler en bedoeld voor in en om het huis. Hij is dan ook minder waterdicht en heeft een minder goede accuduur, maar ondersteunt wel betere audiosoftware, staat beter op de salontafel en biedt een beter stereobeeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: