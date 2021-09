De beste monitor voor minder dan 250 euro

Niet iedereen heeft een enorm bedrag over voor een nieuw beeldscherm, maar je hoeft ook geen kapitalen uit te geven voor goed beeld. We zetten de beste modellen van hooguit 250 op een rij.

Omdat niet iedereen de hoofdprijs voor een beeldscherm wil betalen, hebben we samen met de redactie van Tweakers gekeken naar de beste modellen voor een zacht prijsje. Voor dit geld kun je minstens een scherm van 23 inch groot verwachten, met een full hd-resolutie.

Houd je rekening met bovenstaande, dan zijn er nog steeds ruim achthonderd schermen die je op dit moment kunt kopen. Onderstaande opties zijn onze favorieten.

Voor 250 euro: LG 27UL500-W

Volledig scherm LG 27UL500-W © LG

Een 27 inch-scherm met een hoge 4K-resolutie voor 230 euro? Dat is previes wat LG aanbiedt met de 27UL500, een goedkope variant van een luxe scherm waar wij ook al fan van waren.

Om de lage prijs van de 27UL500 mogelijk te maken, is bespaard op hoogteverstelling en dat is de belangrijkste concessie die je doet met dit scherm. Je kunt hem niet zomaar ergonomisch afstellen. Gelukkig kun je altijd nog een losse beugel monteren met behulp van de speciale aansluitingen achterop.

Luidsprekers of een USB-hub zitten er niet op. De kleurweergave heeft wat te lijden onder de te koele afstelling, maar is alsnog redelijk in orde. LG heeft zelfs hdr-ondersteuning toegevoegd, maar die is zoals bij alle schermen in dit prijssegment nutteloos. De aanwezigheid van FreeSync maakt van deze monitor een mooie allrounder.

Voor 200 euro: Samsung LS24R650

Volledig scherm Samsung LS24R650 © Samsung LS24R650

Voor wie nóg minder wil betalen is dit een interessante. De Samsung LS24R650 is betaalbaar, maar toch compleet uitgerust: een slanke, in hoogte verstelbare voet, diverse beeldaansluitingen en een ingebouwde USB-hub. Met de beeldkwaliteit van het 24 inch-scherm met full-hd-resolutie is ook weinig mis, waarbij de kleurafstelling uit de doos al uitstekend is.

Bovendien ververst dit scherm met 75 beeldjes per seconde, waardoor het beeld vloeiender oogt dan de meeste kantoormonitoren. Het enige wat je nog zou kunnen missen, is een USB-C-aansluiting voor je laptop, wat onze andere aanraders in deze categorie overigens evenmin hebben.

Beste gamingmonitor: Iiyama G-Master GB2470HSU-B1

Volledig scherm Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 © Iiyama

De iiyama G-Master GB2470HSU-B1 is een van de goedkoopste gamingmonitoren op de markt. Niet alleen ligt de ververssnelheid met 165 beeldjes per seconde iets hoger dan bij veel andere betaalbare gamingschermen, de reactiesnelheid van het scherm is ook nog eens sneller.

Minpunten zijn de minder nauwkeurige kleurweergave, tegenvallende kijkhoeken en de hoge minimale helderheid, wat minder fijn kijkt in een donkere (game)ruimte. In die omgeving kan het je ook opvallen dat het contrast van dit scherm lager is dan dat van de concurrentie, hoewel de GB2470HSU-B1 het absoluut niet slecht doet. Interessant is verder dat iiyama heeft voorzien in een in hoogte verstelbare voet.

