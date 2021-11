De beste smartphones van hooguit 200 euro

Een goede smartphone hoeft lang niet altijd duur te zijn: wie bereid is maximaal 200 euro te besteden, kan alsnog een prima model bemachtigen. We zetten de beste opties in die prijsklasse op een rij.

Je zou misschien verwachten dat een basismodel niet veel kan, maar toch vind je ook in de prijsklasse tussen 100 en 200 euro al toestellen met een lekker scherp full-hd-scherm, verschillende camera’s, grote accu’s en zelfs 5G-ondersteuning.



Hou er wel rekening mee dat fabrikanten in deze prijsklasse soms besparen op voorzieningen die op duurdere modellen standaard zijn, bijvoorbeeld NFC of een kompas.

Onze aanrader: Xiaomi Redmi 9T

Volledig scherm Redmi 9T. © Xiaomi

De Xiaomi Redmi 9T is onze aanrader onder de 200 euro. Zelfs met een ruime 128gb opslag komt hij nog binnen het budget en als je iets minder wilt uitgeven, kun je de 64gb-variant kiezen.

Met de Redmi 9T koop je een compleet uitgeruste smartphone. Denk aan een full-hd-lcd-scherm waar de concurrentie vaak een hd-ready scherm heeft, een relatief snelle processor en een camerasysteem met 48-megapixelhoofdcamera en een ultragroothoekcamera, die elders vaker ontbreekt.

Fijn is dat Xiaomi nuttige extraatjes als NFC, een infraroodblaster, stereospeakers en een waterafstotende coating niet is vergeten. De software is niet onze favoriet, bijvoorbeeld vanwege de ingebouwde advertenties en de soms onoverzichtelijke brij aan keuzemogelijkheden, maar de eerste kun je uitzetten en met het tweede kunnen we leven, gezien de prijs van het toestel.

Voor de lange batterijduur: Oppo A53s

Volledig scherm A53S. © Oppo

Stel je vooral prijs op een zeer lange accuduur? Dan is de Oppo A53s misschien iets voor je. In onze accutests is het een van de best scorende modellen. Dat terwijl de accu met 5000mAh zeker niet klein is, maar ook niet tot de grootste behoort.

De ingebouwde processor is niet bepaald high end te noemen, en ook het camerasysteem is minder geavanceerd dan je elders ziet. Het lcd-scherm heeft slechts een wat lagere resolutie, maar wel een hogere ververssnelheid van 90 beeldjes per seconde, wat zorgt voor vloeiende animaties. De helderheid ligt behoorlijk hoog, wat het scherm goed leesbaar maakt bij veel daglicht.

Oppo heeft niet bespaard op stevig glas voor het scherm, stereospeakers en een NFC-antenne. De bijgeleverde software heeft een heel ander uiterlijk dan ‘gewoon’ Android. Pas later in 2022 volgt de Android 12-update, maar het is in ieder geval fijn dát hij komt.

De goedkoopste: Motorola Moto e20

Volledig scherm Moto. © E20

Ben je op zoek naar een zeer betaalbaar alternatief, dan verdient de nieuwe Moto e20 een plek op je shortlist. Hij kost bij grote aanbieders nu al minder dan 100 euro.

De Moto e20 draait op Android Go, een speciale lichte versie voor budgettelefoons. Motorola heeft niet te veel tierelantijnen toegevoegd aan de interface. Zodoende worden de basale processor, het kleine werkgeheugen en de weinige opslag niet te veel belast.

De camera is een simpel 13-megapixelexemplaar, het scherm had helderder gekund, maar de kleurweergave is wel erg goed. De accuduur is nogal wisselend en in sommige gevallen best kort. Dat is het voornaamste minpunt van dit toestel. Wel heeft de e20 een waterafstotende coating en een vingerafdrukscanner, maar geen NFC.

