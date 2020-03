De ‘financefluencers’: een groeiende online community rondom geld

Dit is de beste goedkope laptop tot 500 euro

Ben je bezig met school of studeren, of wil je gewoon een computer die zich overal mee naar toe laat meenemen? Dan kan een budget laptop de uitkomst zijn. Maar welke laptop is de beste koop? Het aanbod is immers immens. De experts van Hardware Info bekeken ruim 30 modellen en hier lees je de uitschieters.