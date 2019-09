De oldschool klaptelefoon is terug, maar dan wél met 4G en stembediening

Passagiers lopen op rails New Yorkse metro om verloren AirPods te zoeken

13:04 De draadloze AirPods van techgigant Apple zijn een handig speeltje voor muziekliefhebbers, maar een doorn in het oog van anderen. Zo ook van het metrobedrijf in New York. De vervoerder slaat alarm om passagiers die de rails opgaan om verloren oordopjes op te pakken.