De oorlog in Oekraïne via 'Steetview': VVV van Kiev biedt virtuele tours door verwoeste steden

‘We brengen de verwoesting in beeld om de herinnering eraan levend te houden en ons nageslacht de prijs te laten zien van ons gevecht voor vrijheid en onafhankelijkheid'. Dat valt te lezen op de website van de regio Kiev bij de presentatie van het ‘VR-museum of war memory’.

Vervolgens is het mogelijk verschillende plaatsen aan te klikken (Irpin, Boetsja, Hostomel, Horenka, Stojanka en Borodjanka) en daar door de aan elkaar geplakte foto's heen te 'zweven’ als ware het Google Streetview. En zien we een platgebombardeerde buitenwijk van Irpin. Een supermarkt met gaten in het dak, een uitgebrande benzinepomp, verwoeste huizen en opvallend weinig mensen op de straat.

Wederopbouw

‘We zijn er zeker van dat we na de overwinning (op Rusland, red,) alles zullen herbouwen en dat de regio Kiev weer een plek wordt om te leven, waar iedereen een huis zal hebben, het toerisme actief is, er lekker eten van lokale boeren valt te proeven of men zich kan terugtrekken in de mooie natuur. Maar het zal ons nooit lukken om te vergeten wat er is gebeurd.’