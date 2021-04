De transparante tv zoals in Star Trek komt er aan, maar je kunt hem beter nog niet kopen

Wat is er, afgezien van dunner, minder randen en een nóg hogere resolutie, nog aan een televisie te veranderen? Een transparant scherm, vinden sommige elektronicabedrijven. Meerdere producenten, zoals Panasonic en LG, stoeien al jaren met transparante schermen maar dat blijft vooralsnog bij prototypes.

Xiaomi is de eerste die een dergelijk scherm daadwerkelijk commercieel op de markt brengt (vooralsnog alleen in China). In AFAS Live konden we alvast als één van de eersten een paar uur met het scherm stoeien.

Toegegeven, de transparante 55 inch Mi TV van Xiaomi is een echte eyecatcher. Er doorheen kijken terwijl de ingebouwde screensavers vissen laat zien heeft bijna iets magisch. Alsof we ineens op de brug van een ruimteschip van Star Trek zijn beland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is, kortom, allemaal hartstikke sciencefiction, maar niet alles uit Star Trek is ook meteen goed. Er zijn op dit moment nog een hoop redenen waarom een tv met transparant scherm helemaal niet zo praktisch is, en je beter een ‘ouderwets’ zwart scherm kunt neerzetten. We noemen vijf dingen redenen waarom je deze nieuwe technologie misschien beter kunt overslaan:

Reden 1: Een transparante tv aan de muur is een no-go

Veel mensen willen vandaag de dag een tv aan de muur hangen, en netjes de kabels wegwerken. Dat is met een transparante televisie natuurlijk volstrekt clownesk. Waarom zou je een dergelijke televisie aan de muur willen hangen? Het hele idee is dat je er doorheen kunt kijken als een soort design statement, en er omheen kunnen lopen. Deze televisies zijn dan ook pertinent bedoeld om neer te zetten.

Reden 2: Kwestie van tijd tot een kleuter er tegenaan loopt

Een transparante tv is dus om neer te zetten maar heeft een levensgroot gevaar: hij valt niet op als hij niet aanstaat. Hij gaat letterlijk op in het interieur. Het is natuurlijk een kwestie van tijd alvorens een kleuter of een bijziende grootouder tegen je televisie van duizenden euro’s aanloopt en het ding omstoot. Een goede inboedelverzekering wordt ineens heel belangrijk.

Volledig scherm De transparante tv van Xiaomi was alvast te bekijken in Nederland © Jan Meijroos

Reden 3: Overdag valt het beeld vies tegen

Belichting van de ruimte is bij transparante tv’s een grote uitdaging. In het donker of in de avonduren oogt een transparant scherm in de regel prima maar bij daglicht valt beeld toch een beetje weg. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Reden 4: Algehele beeldkwaliteit is nog een groot vraagteken

De focus van transparante televisies ligt op het feit dat ze… doorzichtig zijn. Over de kwaliteit en levensduur van dergelijke schermen is nog niet heel veel bekend. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen kan beter terugvallen op bewezen technieken en dito schermen. Daarbij zit nieuwe techniek vaak vol kinderziektes die pas de 2e of 3e iteraties pas goed tot wasdom komen. Even de kat uit de boom kijken kan zeker geen kwaad.

Reden 5: Transparante tv’s zijn nog hartstikke duur

Wie zich per se wil onderscheiden en een televisie in zijn woonkamer wil hebben om mee te pronken, moet haast een tweede hypotheek nemen. Het betreft gloednieuwe techniek, en nieuwe techniek is nu eenmaal duur. De Mi TV kost al snel 6.000 tot 6.500 euro en daar komt nog een kruiwagen invoerrechten bij. Voor een derde van dat bedrag haal je een ‘normale’ high-end 4K tv in huis. Zelfs een 8K-televisie is momenteel goedkoper.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.