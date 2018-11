Delta komt als eerste in Nederland met supersnel internet over de kabel: 1 gigabit per seconde

Het aanbod voor het supersnelle internet komt bovenop de drie bestaande mogelijkheden: 100, 200 en 400 megabit per seconde. ,,De meeste mensen kiezen nu voor 200 megabit", vertelt Van der Hulst. ,,We verwachten dan ook niet dat klanten ineens massaal overstappen naar sneller internet. Maar dat gaat in de toekomst wel gebeuren. De ontwikkelingen gaan zó snel. Tien jaar geleden hadden we nog te maken met data-abonnementjes, en kon ineens je tegoed op zijn. Dat is iets wat we ons echt niet meer kunnen voorstellen. Over nog eens tien jaar zijn we ongetwijfeld weer vele stappen verder. Dan is supersnel internet gewoon hard nodig. En dan zijn wij daar klaar voor.”