Lees jij het ene na het andere boek uit of zet je onderweg graag een luisterboek op? Of je nu liever een e-book of papieren boek leest, of toch liever luistert: deze apps zijn onmisbaar voor boekenlezers en -luisteraars.

Onbeperkt lezen en luisteren

Voor iedereen die meerdere boeken per maand verslindt, zijn apps om onbeperkt te lezen en/of te luisteren een uitkomst. Boekabonnementsdiensten zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten.

Bekende voorbeelden zijn KoboPlus , Storytel en Nextory . Het aanbod van deze diensten verschilt wat van elkaar. Snuffel voordat je een abonnement neemt eerst rond of de (luister)boeken waarin jij geïnteresseerd bent beschikbaar zijn (of maak gebruik van een proefabonnement).

Geen tijd om een heel boek te lezen?

Blinkist is een Engelstalige app die je in ongeveer een kwartier bijpraat over de inhoud van een boek. Geen tijd (of zin) om honderden pagina’s te lezen? De app geeft je een korte samenvatting, zowel in tekst als in audio, waardoor je de essentie van een boek begrijpt, zonder alle pagina’s te door te spitten.

Het aanbod is niet enorm, maar van de bekendste (Engelstalige) boeken vind je een handige beknopte uitleg. Er zijn verschillende thema’s, waaronder ouderschap, gezondheid, productiviteit, ondernemen en investeren.

Blinkist kost 6,67 euro per maand en is beschikbaar voor Android en iOS .

Praten over je favoriete boeken

Als je een boek hebt uitgelezen, wil je mogelijk napraten met anderen die het boek ook gelezen hebben. Dat kan bijvoorbeeld via Hebban. Op de site en app vind je een grote gemeenschap van boekenfans. Er zijn onder meer leesclubs, recensies en discussietopics.

Door middel van de Reading Challenge word je gestimuleerd om je leesdoel voor dat jaar te halen. Het maakt daarbij niet uit of je elke maand één boek wilt lezen of zelfs één boek per week.

Hebban download je gratis in de Google Play Store of Apple App Store .

Houd bij welke boeken je leest

Met verschillende apps kun je bijhouden aan welke boeken je bent begonnen en welke je uitgelezen hebt. Dit is niet alleen handig, maar werkt ook stimulerend. Het tracken van je gelezen boeken kan met apps zoals Hebban, Goodreads en Bookly. De laatste twee in het rijtje zijn Engelstalig. Via Hebban en Goodreads kun je ook volgen welke boeken je vrienden al uitgelezen hebben, zodat je makkelijk ervaringen kunt uitwisselen.

Goodreads is beschikbaar voor Android en iOS .

Met Bookly kun je ook een leesplan maken. Je geeft aan hoeveel boeken je per jaar wil lezen en de app houdt bij hoelang je over een leessessie doet. Je kunt daarnaast reminders ontvangen, zodat je niet vergeet om op vaste momenten een hoofdstuk te lezen. Zo wordt het behalen van je leesdoelen nog eenvoudiger.

Bookly kost 4,99 euro per maand en is beschikbaar op Android en iOS .

Boeken ruilen (of verkopen)

Bij BKSY is het mogelijk om boeken via het platform uit te lenen of zelfs te koop aan te bieden. Natuurlijk kun je ook zelf boeken lenen van gebruikers die in de buurt wonen. Op deze manier kom je eenvoudig in contact met andere fanatieke boekenlezers. Ondertussen houd je makkelijk bij welke boeken je in de kast hebt staan.

BKSY is gratis te downloaden voor iOS en Android .

Nieuw talent ontdekken of juist zelf ontdekt worden

Op Wattpad vind je boeken en verhalen van amateurschrijvers. Een mooie kans om nieuw talent te ontdekken of om je eigen verhalen met een groter publiek te delen. Tijdens het lezen kun je laten weten wat je van een passage vindt, door een emoji of opmerking achter te laten. Het is een handige manier om feedback op een verhaal te geven en te krijgen. Daarnaast worden er verschillende schrijfwedstrijden georganiseerd.

Wattpad is gratis beschikbaar voor Android en iOS . Een premiumabonnement (o.a. geen advertenties en toegang tot offlineverhalen) kost 5,99 euro per maand.

