Deze betaalbare oordoppen raak je niet kwijt en bieden uitstekend geluid

Beste koopWaar we een aantal weken geleden nog keken naar volledig draadloze oortelefoons, nemen we deze week een kijkje naar de deels bedrade oordoppen. Deze koptelefoons zijn draadloos verbonden met jouw telefoon, maar zijn wel met een draad aan elkaar verbonden. Dat kan voordelen opleveren bij oordopjes die uit het oor vallen bij het sporten, maar bovenal bij het kwijtraken van het gadget. Welke past het best bij jou? Hardware.Info en deze site zochten het uit.

De draadloze techniek die gebruikt wordt om headphones te verbinden met een afspeeldevice zoals een smartphone of een tablet is natuurlijk bluetooth. Deze techniek die zijn naam ontleent aan de legendarische Zweedse koning Harald Blauwtand en dankt aan de Nederlander Jaap Haartsen, leent zich bij uitstek voor energiezuinige verbindingen op korte afstand. Wat betreft de verbinding is het dus bluetooth dat de klok slaat.

De opdeling van het segment hoofdtelefoons daarentegen is aanzienlijk minder overzichtelijk. Zo je je niet alleen over-, on- en in-ears, maar ook nog het verschil tussen wireless en truly wireless. Hoofdtelefoons van het laatstgenoemde type zijn volledig losse doppen, die niet alleen met het afspeelapparaat, maar ook onderling via bluetooth verbonden zijn.

Groter dan deze subcategorie zijn de ‘gewone’ draadloze headphones, doppen die via bluetooth connectie maken met een afspeelapparaat, maar met elkaar verbonden zijn via een ouderwetse draad. Deze draad heeft daarbij een belangrijke nevenfunctie: het houdt het linker- en rechter-oortje bij elkaar en zorgt ervoor dat je ze om je nek kan laten hangen, in plaats van ze op te bergen in een doosje, zoals bij de AirPods. Dat kan zeker tijdens het sporten of een onverwacht gesprek goed van pas komen.

Voor de fanatieke sporter (Jabra Elite 45e, 79,99 euro)

Volledig scherm Jabra Elite 45e © Hardware.Info

Deze draadloze in-ears zijn bestand tegen water en zweet volgens de IP54 classificatie en zijn geschikt voor diverse digitale assistenten als Siri, Alexa en Google Assistent.

Direct opvallend is dat deze in-ears een opmerkelijk lange draad hebben tussen de oortjes ten opzichte van de andere deelnemers uit dit testveld, we meten maar liefst 86 centimeter van oor tot oor.

Over het draagcomfort van de doppen hebben we weinig te klagen, en ook de oorvinnen merk je na verloop van tijd niet meer op. Iets minder te spreken zijn we over de speel/pauzetoets, die ondanks het stevige blokje eromheen wel erg klein is en zich soms niet erg makkelijk laat indrukken.

Gelukkig is er met de geluidskwaliteit weinig mis. Als we een punt van kritiek zouden moeten geven, is het dat het geluid een beetje generiek klinkt, maar onder de streep is het zeker niet verkeerd. Bovendien kan je dit makkelijk aanpassen met de Sound+ app.

Verder is er speciaal voor sporters de Jabra Sport Life app, waarmee je allerhande statistieken kunt inzien, trainingsdoelen kan opstellen en zelfs gesproken instructies voor tijdens je workout kunt activeren.

+Uitstekend geluid

+Draagcomfort goed

+Accuduur van 7 uur

-Bedieningspaneel wat onhandig

De muziekliefhebber (Sennheiser CX 6.00BT In-Ear, 81,99)

Volledig scherm Sennheiser XC 600BT © Hardware.Info

In feite is het setje van Sennheiser de enige deelnemer uit deze test waaraan je kan zien dat hij niet specifiek bedoeld is om mee te gaan sporten. Het ontbreken van extra sportieve functies wordt ook weerspiegeld in de prijs: die bedraagt gemiddeld een slordige 86 euro, waarmee de CX 6.00BT de goedkoopste deelnemer uit de test is.

De oortjes zijn klein van stuk en voorzien van enkel rubberdoppen die in je oor gaan, extra bevestigingsvinnen ontbreken. De bediening is relatief compact en voorzien van de gebruikelijke bedieningsmogelijkheden. Ook is hier de micro-usb aansluiting voor de voeding te vinden, die keurig achter een klepje is weggewerkt.

De geluidskwaliteit van de CX 6.00BT is uitstekend. De verdeling tussen hoog, midden en laag is goed gebalanceerd en de instrumentdetails komen goed naar voren. Eventuele aanpassingen kan je doen met de Sennheiser CapTune app.

Ook de accu van de CX 6.00BT stemt positief. Sennheiser belooft dat deze na anderhalf uur volledig is opgeladen en dan zes uur mee kan. Die claim weet de Duitse audio fabrikant meer dan waar te maken in onze praktijktest, waarin we maar liefst 7 uur en 9 minuten mogen noteren voor ze de geest geven.

+Uitstekend allround-geluid

+Prima accuduur

+Mooi afgewerkt

-Kleine oortjes

Voor de audiofiel (Bose SoundSport Wireless Headphones, 126 euro)

Volledig scherm Bose SoundSport © Hardware.Info

Bose gebruikt voor de SoundSport Wireless oordopjes en vinnetjes uit een stuk. In theorie heb je daardoor minder mogelijkheden om de juiste pasvorm te vinden, maar met de materiaalkeuze zit het wel snor. De dopvinnen zijn donkergrijs van kleur en voelen zacht aan. Eenmaal in je oren blijven ze goed op hun plek zitten en vergeet je na verloop van tijd dat ze er zitten.

We treffen de gebruikelijke combinatie van twee aparte knoppen voor de volumeregeling met daartussen een speel/pauzetoets. Aan de achterzijde van het banaanvormige blokje zit een microfoon ingebouwd voor het voeren van telefoongesprekken. De geheel zwart gekleurde headset voelt onder de streep degelijk aan

Comfortabel zijn de SoundSport Wireless dan ook zonder meer, maar hoe zit het met het geluid? Dat is in één woord uitstekend: het geluid heeft een rijke en warme sound waarin de details goed naar voren komen. Daarbij is er ook wat betreft het volume niets te klagen, althans door de directe luisteraar: mensen in je omgeving zullen mogelijk enige geluidslekkage ervaren.

Dan blijft nog over de accuduur. Bose belooft dat de accu van de SoundSport Wireless in 2 uur volledig is opgeladen en ongeveer zes uur mee kan op een enkele acculading. Wij komen echter uit op een wat lager getal, de SoundSport Wireless weet het tijdens onze test 4 uur en 54 minuten uit te houden.