Deze Black Friday vind je de beste en eerlijkste deals hier

Het is weer eind november en dat betekent dat Black Friday binnenkort weer losbarst. Volgende week vrijdag is het weer zover. Geen duwende en vechtende mensen deze keer vanwege het coronavirus, maar naar verwachting gaan de webshops weer stunten met de prijzen. Hoe je die beste deals vindt? Deze site helpt een handje.

Dit jaar valt Black Friday op 27 november, traditiegetrouw de dag na Thanksgiving in de Verenigde Staten. Het spektakel was inmiddels al uitgedijd tot een hele week vol aanbiedingen, die wordt afgesloten met Cyber Monday, dit jaar op 30 november. Uit diverse bronnen verneemt techsite Tweakers echter dat tal van retailers en webwinkels dit jaar nog vroeger beginnen met de Black Friday-aanbiedingen en zullen focussen op online verkoop om drukte in de winkel te voorkomen. Amazon heeft al officieel aangekondigd dat het vandaag zal starten.

De spreiding is vooral bedoeld om piekdrukte en dus overbelasting in het magazijn, toch al onderbezet, te voorkomen. Bij de verschillende pakketvervoerders spelen dezelfde perikelen. PostNL communiceert al naar consumenten om tijdig te bestellen. Om snel je gewenste producten te ontvangen, geeft het als tip om doordeweeks te bestellen en vooral niet te wachten tot Black Friday, alles voor een optimale spreiding van de drukte.

De beste deals vind je hier

Op AD Tech vind je volgende week - de week voor Black Friday, dus - meerdere artikelen met daarin handige tools om de eerlijkste deals te vinden. Deze tools maken gebruik van de prijsvergelijker en Pricewatch van onze zustersites Tweakers en Hardware Info.

De tool vergelijkt de prijzen van 'aanbiedingen’ met historische prijsdata om uit te vogelen of het wel echt gaat om een deal. Was een televisie bijvoorbeeld vier weken geleden veel goedkoper dan de week voor Black Friday, om zo kunstmatig een goeie deal te maken, dan zien we dat meteen. Zo weet je dat je altijd een goeie deal hebt.

De gehele week zal deze lijst te zien zijn op AD Tech. Kom dus vooral vaak terug voor de eerlijkste deals.

Techdeals Alert

Dit jaar hebben we ook een Techdeals Alert geïntroduceerd. Hiermee kun je voor zes populaire categorieën een ‘alert’ instellen. Dit gebeurt inmiddels veelvuldig en uit de data blijkt dat de categorie televisies het populairst is. Deze categorie wordt op de voet gevolgd door de smarthomecategorie.

Laatstgenoemde categorie is bezig aan een flinke opmars, want vorig jaar was die nog niet terug te vinden in de top zes populairste categorieën in de Pricewatch tijdens Black Friday. De top drie wordt gecomplementeerd door de categorie smartphones.

