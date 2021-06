Deze drie geheime Windows 10-functies kende je nog niet

Klembordgeschiedenis

Bijna iedereen kent het klembord. Selecteer een bestand, tekst of afbeelding, en je kunt deze met een druk op een toetscombinatie of de rechtermuisknop knippen of kopiëren. Wat vaak gebeurt is dat je iets nieuws kopieert en daarna toch weer eerder gekopieerde informatie nodig hebt. Moet je dan weer opnieuw gaan kopiëren? Nee, want hiervoor is de klembordgeschiedenis toegevoegd.