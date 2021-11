Deze gadgets flopten gigantisch

Laserdisc

In 1987 verschenen de eerste laserdiscs op de markt. Ze boden een veel betere beeld- en geluidskwaliteit dan de toenmalige VHS-banden van videorecorders. De grote gouden schijven van lp-formaat kenden de bekende film-extra’s, die later een standaard onderdeel werden van dvd’s en Blu-ray.

De schijven waren echter behoorlijk prijzig en laserdiscspelers waren nog veel duurder. De discs konden gemakkelijk beschadigen én de spelers maakten best veel lawaai. Grootste misser: je kon er geen tv-programma’s of films mee opnemen.

De Power Glove

Inmiddels bestempeld als heuse cultgadget, werd de door Mattel geïntroduceerde Nintendo-accessoire in 1989 geïntroduceerd als revolutionaire manier om NES-spellen te spelen door middel van verschillende gebaren. De marketingcampagne was toentertijd echter zeer onduidelijk en veel toepassingen kwamen er niet.

Volledig scherm © Nintendo

Het gevolg: de dikke, oncomfortabele handschoen verkocht voor geen meter. Toch kun je stellen dat het basisidee erachter later opnieuw toegepast is voor Nintendo’s Wii-controller, de PlayStation Move en bewegingscontrollers voor VR-brillen.

3DO

De 3DO Company, opgericht door voormalig Apple-medewerker en Electronic Arts-oprichter Trip Hawkins, wilde zich begin jaren negentig mengen in de wereld van de spelcomputers. 3DO maakt die niet zelf maar, verstrekte ontwerpen aan producenten. Met als gevolg apparaten als Panasonic REAL Interactive, de Sanyo TRY en de Goldstar Alive.

Volledig scherm © Panasonic

Deze spelcomputers waren veel te duur (599 dollar was in 1993 een enorme smak geld) maar hun tijd wel vooruit. 3DO maakte namelijk gebruik van cd’s, maar dat was voor veel spelmakers erg duur. Ondanks de banden met Electronic Arts was het spelaanbod zwak. In 1994 verschenen de Sega Saturn en PlayStation en was het einde oefening voor 3DO.

Microsoft Zune

Is het slim om Apple uit te dagen? Niet als het een zeer succesvol product als de iPod betreft. Microsoft was koppig en introduceerde een eigen muziekspeler in 2006 onder de naam Zune. Dat terwijl Apples iPod al sinds 2001 wereldwijd de multimediaspeler- en muziekdownloadmarkt domineerde. Apple had op dat moment al meer dan 100 miljoen iPods verkocht.

Volledig scherm © Getty Images/500px Plus

In mei 2008 bekende Microsoft dat het in al die jaren slechts twee miljoen spelers had verkocht. De inkomsten van de Zune-speler stokten op 85 miljoen dollar tijdens het vierde kwartaal in 2008. Ter vergelijking: de inkomsten van Apples iPod bedroegen in het laatste kwartaal van 2008 een slordige 3,37 miljard dollar.

HD DVD

Er was een tijd dat je als consument kon kiezen tussen HD DVD en Blu-ray. Heel lang duurde die keuze niet want Blu-ray had al snel de beste kaarten. Toen HD DVD voor het eerst werd geïntroduceerd, had het een verkoopvoorsprong op Blu-ray. Echter, Sony bleek beter in staat om de grote filmstudio’s te overtuigen om hoge definitie-edities van films uit te brengen voor Blu-ray.

Analisten stellen dat Sony de strijd tegen HD DVD wist te beslechten toen het Warner Brothers zover kreeg om uitsluitend Blu-ray te gaan gebruiken. Toshiba zou rond de 1 miljard dollar hebben verloren met de ondersteuning van het HD DVD-formaat voordat het er in 2008 mee ophield.

Virtual Boy

Nintendo probeerde de wereld van virtual reality al in 1995 te starten met de beruchte Virtual Boy. Niemand leek echter op het product te zitten wachten en het werd gehaast in de markt gezet. Ondanks de vele prijsdalingen was het geen geliefd product. Slechts 22 spellen werden ervoor ontwikkeld.

Tot op de dag van vandaag blijft de Virtual Boy het minst verkochte Nintendo-product aller tijden. Met de 3DS-handheld nam Nintendo wraak, door net als bij de Virtual Boy een stereoscopisch 3D-scherm te gebruiken.

Volledig scherm Virtual Boy. © Retro Gamer Magazine/Future via

