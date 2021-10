Deze gadgets maken je gameconsole nog net iets beter

Daar staat-ie dan: die mooie, nieuwe, glimmende spelcomputer naast je televisie. En of het nu om een PlayStation, Xbox of Nintendo Switch gaat, er zijn tal van accessoires en randapparatuur die je game-ervaring naar een hoger niveau kunnen tillen.

Om te beginnen is een gamingheadset een handig stukje hardware. Je kunt eventuele huisgenoten veel irritatie besparen door het overdonderende geluid van explosies, ronkende motoren of joelende stadions weg te nemen. Tegelijkertijd waan je je met een koptelefoon meer ín de game. Speel je veel multiplayergames, dan is een gameheadset met een microfoon sowieso een welkome aanvulling om te communiceren met je online teammaten.

Je hebt gamingheadsets in alle vormen en maten, van een paar tientjes tot honderden euro’s. Draadloze headsets zijn in de regel duurder dan koptelefoons met draad. Merken als Logitech, EPOS, Turtle Beach, HyperX hebben modellen voor verschillende beurzen, maar ook Microsoft en Sony hebben eigen headsets. Wij raden aan liever iets meer geld uit te geven aan een koptelefoon in plaats van voor zo goedkoop mogelijk te gaan. Comfort tijdens lange sessies is belangrijk en hoe meer je betaalt hoe beter in de regel het geluid en de pasvorm zijn.

Meer controle, meer stroom

Bij de meeste spelcomputers is standaard één controller meegeleverd. Een tweede controller is aan te raden, al was het maar voor de coöperatieve games. Ook in je eentje is een extra controller handig, zodat je een extra exemplaar hebt als je accu leeg is.

Voor de Switch geldt dat een extra setje Joy-Cons je zelfs de mogelijkheid geeft om met vier spelers tegelijk een partygame of Mario Kart te spelen. Nintendo heeft daarnaast nog een Pro Controller en Microsoft gooit hoge ogen met haar Elite Controller. Die laatste is een stuk uitgebreider dan een reguliere Xbox-controller waarmee je over extra knoppen beschikt maar ook de pookjes en buttons kunt aanpassen. De Revolution X Pro Controller van NACON biedt vergelijkbare extra mogelijkheden voor spelers, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van kleine gewichtjes om de controller wat zwaarder te maken.

Ben je wel tevreden met de standaard bij de console meegeleverde controller maar wil je net wat meer grip? Dan kun je ook losse opzetstukjes kopen. Diverse losse thumbsticks of anti-zweetstrips kun je op je huidige controller plakken voor net dat beetje meer controle.

Let wel op: alle moderne spelcontrollers dien je om de zoveel tijd op te laden als je ze draadloos wilt gebruiken dus een oplaadstation voor je controllers is eveneens te overwegen. Sony en Microsoft hebben hiervoor eigen hardware ontwikkeld, maar er zijn tal van andere hardwareproducenten die vergelijkbare apparaten aanbieden. Vind je het prima om even tijdelijk met een snoer te gamen (om zo tegelijkertijd te spelen en op te laden), dan is het aanschaffen van een extra lange oplaadkabel (je hebt ze tot wel 5 meter) ook een optie.

F1-coureur of straaljagerpiloot

Bij sommige games kun je de ervaring verrijken door een specifieke controller, speciaal voor een bepaald spelgenre, aan te schaffen. Denk aan een los stuur en pedalen bij een racegame en flightsticks voor vliegspellen. Racesturen kosten al snel tussen de 200 en 300 euro en Logitech en Thrustmaster bieden veel opties.

Wil je echt weten hoe Max Verstappen zich voelt, dan kun je zelfs een racesimulator-set van Playseat aanschaffen. Die bevat veelal een luxe racestoel en montagematerialen ineen, waar je vervolgens een eigen set pedalen en stuur op monteert. Die sluit je aan op je spelcomputer en vervolgens is het plankgas geven. Flightsticks zijn meestal voorbehouden aan pc-spellen, maar voor zowel PlayStation als Xbox zijn er wel een handvol opties.

Meer ruime voor je games

Nieuwe spelcomputers geven ontwikkelaars meer mogelijkheden om vaak mooiere, grotere games te maken maar dat betekent ook dat de interne opslagruimte snel vol zit. Wie fanatiek Call of Duty: Warzone speelt, zal bij iedere nieuwe update weer knarsetandend moeten bepalen welk spel nu weer verwijderd moet worden om ruimte vrij te maken.

Je kunt dit oplossen door een externe portable SSD te koppelen aan je spelcomputer. Die komen veelal in 1 Terabyte (1000 Gigabyte) of 2 Terabyte. Seagate heeft bijvoorbeeld een Storage Expansion Card voor de Xbox Series X en Series S die je achter in de spelcomputer van Microsoft prikt. In de Nintendo Switch kun je een aanvullende MicroSD-kaart plaatsen. Geen overbodige luxe want de standaard opslag van 32 GB (Bij de Switch en Switch Lite) of 64 GB (bij de Switch Oled) zitten snel vol.

