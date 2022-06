Deze harde schijf met touchscreen is een digitale kluis

Dit is een ingekorte versie van een langere recensie op Tweakers.

Eén blik op de Ironkey Vault Privacy 80 Externe SSD, VP80ES in het kort, is genoeg om te zien dat dit geen normale externe ssd-schijf is. De meeste schijven bevatten namelijk geen touchscreen dat je om een wachtwoord tussen de 6 en 64 tekens vraagt, of een tamperproof sticker aan de binnenkant die zorgt dat niemand ongezien het apparaat fysiek kan openen. Dit is een schijf die is gebouwd als digitale kluis, een plek waar je alles veilig kunt bewaren in de zekerheid dat niemand erbij kan zonder jouw specifieke toestemming.

Encryptie en wachtwoorden

De beveiliging van de Ironkey VP80ES kent meerdere lagen. Binnen in de behuizing bevindt zich namelijk niet alleen een harde schijf, maar ook een aparte chip die zich bezighoudt met de encryptie van de inhoud. Alles dat je naar de schijf schrijft wordt versleuteld, en alles dat je van de schijf wilt aflezen moet eerst door deze chip ontcijferd worden. Dit zorgt ervoor dat je de schijf alleen kunt gebruiken nadat je het correcte wachtwoord op het touchscreen hebt ingevoerd. Voer je meer dan 15 keer het verkeerde wachtwoord in? Dan wist de Ironkey VP80ES zichzelf automatisch.

Ook het apparaat openschroeven zodat je de schijf fysiek kunt verwijderen en los kunt aansluiten heeft geen zin, want zonder de beveiligingschip is de data onleesbaar. Is bovenstaande nog niet veilig genoeg voor je? Dan kun je instellen dat de Ironkey VP80ES om de zoveel tijd opnieuw om je wachtwoord vraagt, of zelf extra beveiligingssoftware aanbrengen.

Omdat Kingston ervoor gekozen heeft om alle encryptie via een aparte chip te laten gaan, heeft de Ironkey VP80ES geen aparte software nodig om op je computer te werken. Dat maakt het een gebruiksvriendelijk apparaat dat encryptie toegankelijk maakt.

Geen luxe

Maar die veiligheid heeft een prijs. De Ironkey VP80ES met één terrabyte opslaggeheugen kost dik 370 euro, al zijn de prijzen bij veel aanbieders vaak nog hoger. Dat is dus minstens drie keer zoveel als een doorsnee externe schijf van dit formaat. Daarnaast is het apparaat ook een stuk zwaarder en dikker dan je misschien zou verwachten. We hebben hier ook bepaald niet met een snelheidsmonster te maken, want de Ironkey VP80ES is aan de trage kant. Dat is niet verbazingwekkend, want alle data die je van het apparaat wilt aflezen of naar de schijf toe wilt schrijven moet eerst ontcijferd of versleuteld worden. Wat niet meehelpt, is dat de inwendige ssd eigenlijk een budgetmodel is. Je betaald hier dus puur voor de veiligheid.

De hoge prijs en nogal wat geduld vergende prestaties maken van deze schijf geen algemene aanrader. Maar wie ‘s nachts wakker ligt van het idee dat anderen ongewenst toegang krijgen tot jouw data, vindt hier een vrij innovatieve en gebruiksvriendelijke drive die je met een gerust hart mag kwijtraken.

