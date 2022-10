Deze nieuwe gadgets kondigt Google vanavond (waarschijnlijk) aan

Vanmiddag om 16.00 uur organiseert zoekreus Google een groot evenement waarbij het bedrijf meerdere nieuwe apparaten zal presenteren. En voor het eerst in jaren komen die nieuwe gadgets misschien ook wel naar Nederland. We zetten de verwachtingen op een rij.

Google is bekend om zijn zoekmachine, maar probeert de afgelopen jaren ook steeds meer een hardwarebedrijf te worden. Centraal daarbij staan hun Pixel-smartphones. Logisch ook: de techreus maakt al jaren het populaire Android-besturingssysteem, en heeft dus al de software in huis om zo’n telefoon tot een succes mee te maken.

De nieuwe Pixel-toestellen lekken bijna altijd wel vooraf uit. Dit jaar heeft het bedrijf daarom al afgelopen zomer de buitenkant van de telefoon laten zien, om in oktober de laatste details te kunnen delen. Daarmee probeert Google de geruchten voor te zijn.

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro

Het ontwerp van de Pixels had het bedrijf dus al gepresenteerd, met aan de achterzijde een grote zwarte balk voor de camerasensoren. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro lijken erg op de telefoons die het bedrijf vorig jaar al maakte, maar dan met betere specificaties.



Helemaal ontsnappen aan de geruchtenmolen kan Google niet. Ingewijden hebben namelijk al verklapt wat er aan de binnenzijde van de telefoons zit. Naast een chip gemaakt door Google krijgt de Pixel 7 hoogstwaarschijnlijk 8 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslag. De camerasensor van 50 megapixel is gelijk aan de telefoons van vorig jaar. De gewone 7 heeft twee lenzen, terwijl de 7 Pro er drie krijgt.



De Pixel 7 zal voor 599 dollar worden verkocht, terwijl de 7 Pro voor 899 dollar over de toonbank gaat. Prijzen in euro's zijn nog niet gelekt.

Waarschijnlijk ook Pixel-telefoons in Nederland

De Pixel-smartphones van Google zijn nog nooit officieel in Nederland verkocht. Wie de toestellen graag wilde hebben, moest naar bijvoorbeeld Duitsland. Aanschaffen werd ieder jaar wel iets simpeler omdat webwinkels ze op grote schaal insloegen, maar van officiële ondersteuning in Nederland was nooit sprake.

Dat lijkt dit jaar eindelijk te veranderen. In telecomwinkels van onder andere T-Mobile hangt promotiemateriaal voor de Pixel-presentatie, wat doet vermoeden dat de aangekondigde telefoons daarna in die winkels te koop zullen zijn. Daarnaast heeft Google dit jaar ook de Nederlandse pers uitgenodigd. Verkoop in ons land lijkt daarmee haast onvermijdelijk.

Googles eerste Fitbit-smartwatch

Google rondde afgelopen jaar de overname van wearable-maker Fitbit af. Sindsdien wordt reikhalzend uitgekeken naar de eerste gadget die de bedrijven samen gaan maken. Dat wordt de nieuwe Pixel Watch, die ook tijdens de presentatie wordt verwacht. Het is de eerste smartwatch die Google ook echt zelf maakt, met trackers van Fitbit om je gezondheid mee in de gaten te houden.

Ingewijden denken dat Googles horloge minstens 350 dollar zal gaan kosten. Daarmee ligt de prijs in de buurt van de Apple Watch. Volgens andere bronnen zal het horloge wellicht in een beperkt aantal landen te koop zijn, het is afwachten of dat ook meteen in Nederland zal zijn.

Volledig scherm De Pixel Watch. © Google

De AirPods-concurrent van Google

Afgelopen zomer bracht Google zijn Pixel Buds Pro-oordoppen al uit in de Verenigde Staten. Nu het zoekbedrijf zijn Pixel-telefoons lijkt te gaan aanbieden in Nederland, is er een kans dat deze dopjes meteen ook in ons land worden uitgebracht.

Dat is goed nieuws, want de recensies zijn lovend. Ze hebben goed geluid, slimme ruisonderdrukking en blijven goed in je oren zitten. Een goede concurrent voor de nieuwe AirPods Pro van Apple.

Misschien een tablet van Google

Google zei afgelopen zomer ook te werken aan een Pixel-tablet, die pas ergens in 2023 moet verschijnen. Toen kregen we alleen een snel plaatje van de gadget te zien. Wellicht dat tijdens de presentatie meer over de nieuwe tablet uit de doeken wordt gedaan.

Het zou de druk bij concurrent Apple ook opvoeren, die traditiegetrouw ook nieuwe tablets in oktober toont. Al is de kans net zo groot dat het muisstil blijft rond de Pixel-tablet tot volgend jaar.

