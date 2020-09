Deze nieuwe producten kondigt Google aan

Google presenteert aanstaande woensdag om 20.00 uur Nederlandse tijd naar verwachting een hele reeks nieuwe producten. Wat gaat de Amerikaanse techgigant aankondigen? We zochten het uit.

Google houdt op 30 september een digitaal event, maar heeft voorlopig nog niks losgelaten over wat er gepresenteerd wordt. Doordat er meerdere keren gelekt is de afgelopen maanden, hebben we wel een idee van wat we kunnen verwachten. Dit zijn de belangrijkste geruchten:

Pixel 5

Volledig scherm Pixel 5. © Tweakers

De belangrijkste aankondiging is waarschijnlijk de nieuwste versie van de smartphone van Google: de Pixel 5. De specificaties van de telefoon zijn al meerdere keren uitgelekt, waardoor een belangrijk aspect al bekend is: Google gaat de telefoon waarschijnlijk voor het middensegment maken. De voorgangers van de 5 waren vooral gericht op de high end-markt, maar daar lijkt Google nu vanaf te stappen. Dit betekent in essentie dat de telefoon goedkoper wordt en iets mindere hardware onder de motorkap heeft.

Onze verwachtingen: een grotere accu, een groothoeklens in de cameramodule en ondersteuning voor 5G. Prijs? Moeilijk te zeggen, maar naar verluidt ligt die rond de 650 dollar. Wat dat in Nederland moet zijn, en vooral of het apparaat naar Nederland komt, moet nog blijken. Daarnaast komt er vermoedelijk ook een 5G-versie van de eerder verschenen Pixel 4a uit.

Nieuwe Chromecast

Een vervolg op de immens populaire Chromecast liet even op zich wachten - de laatste dateert alweer uit 2018 - maar lijkt er nu toch echt te komen. De Chromecast zorgt ervoor dat je van elke televisie een smart-tv maakt. Zo kun je makkelijk content ‘sturen’ naar je televisie via je telefoon, laptop of tablet.

De nieuwe Chromecast heeft een ander uiterlijk en zou nu ook met afstandsbediening geleverd worden. Prijs: tussen de 50 en 100 euro.

Nieuwe Google Nest Speaker

Volledig scherm Google Nest Audio. © Tweakers

Volgens alle gelekte informatie komt er ook een nieuwe Google Nest Speaker. Van dit product zijn de meeste afbeeldingen naar buiten gekomen, waardoor we een goed idee hebben hoe het apparaat eruit zal komen te zien. De slimme speaker moet betere audio leveren dan de huidige Google Nest Mini. Uiteraard zijn alle slimme functies ook aanwezig, zoals de spraakassistent. De prijs zal rond de 100 euro liggen.

Google presenteert de nieuwe lijn producten aanstaande woensdag om 20.00 uur Nederlandse tijd. Dit is op YouTube te bekijken.

