Deze scherpe 4K-televisies koop je voor nog geen 600 euro

Beste koop4K, of ultra hd, is de nieuwe standaard binnen televisieland. Er wordt nog vaak gedacht dat deze televisies allemaal duizend euro of meer kosten, maar tegenwoordig zijn ze ook bijzonder scherp geprijsd te vinden. Hoog tijd dus om te upgraden naar zo’n megascherp scherm. Hardware.Info zocht drie 4K-televisies uit van ongeveer 600 euro.

Volledig scherm 4K-televisie is de nieuwe standaard © Hardware.Info Televisiefabrikanten sturen altijd graag hun nieuwe high-end televisies op en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij als journalisten graag aan de slag gaan met die paradepaardjes voorzien van soundbars, de fraaiste designs en natuurlijk schitterende oled-schermen of oogverblindend heldere lcd-schermen. Al dat moois kent wel zijn prijs, en lang niet iedereen kan of wil (ruim) meer dan duizend euro spenderen aan een televisie. Een blik in de data achter onze prijsvergelijker leert dat de meest bekeken televisies een veel bescheidenere prijs van ongeveer 550 tot 700 euro hebben.

Vandaar dat we deze keer het een stukje minder wild doen. De feestdagen zijn tenslotte net achter de rug en de hand moet op de knip. Vandaar dat we op zoek gingen naar drie goede 4K-televisies van ongeveer 600 euro. En die zoektocht slaagde keurig. Sterker nog, we worden best blij van de kwaliteit van deze ‘budget-tv's. Hieronder zie je welke televisie het beste bij jou past.

De goedkoopste (Samsung UE49NU7100, 499 euro)

Volledig scherm Samsung © Samsung

De 49-inch versie die wij bekijken is op het moment van schrijven te koop vanaf 429, de laagste vanaf-prijs van alle geteste modellen. De gemiddelde prijs ligt overigens op 599 euro.

Voor dat geld krijg je een fraai ogende televisie met een 1,2 cm brede, antracietkleurige schermrand en twee ranke v-vormige voetjes die het geheel op de grond laten rusten. Net zoals we van Samsungs duurdere televisies gewend zijn, is ook de achterzijde netjes vormgegeven en voorzien van een motief dat lijkt op geborsteld aluminium. Verder maakt Samsung binnen de televisie gebruik van dezelfde processor als bij de duurdere modellen, wat betekent dat deze televisie even snel is als zijn duurdere broers.

De geluidskwaliteit van de NU7100 is erg goed. De tv weet een verrassend volle basweergave te produceren en combineert dat met sprankelend hoog en prima verstaanbaarheid van spraak. Op dit punt scoort Samsung duidelijk de hoogste ogen van alle geteste modellen.\

+Goedkoop

+Prima geluid voor een tv-speaker

+Snelle software op televisie

-Kleurweergave minder dan andere geteste modellen

Multi-inzetbaar scherm (Panasonic TX-49FXW654, 649 euro)

Volledig scherm Panasonic TX-49FXW654 © Panasonic TX-49FXW654

De tweede tv uit de test is afkomstig van Panasonic. De TX-49FXW645 is de duurste van het stel, zowel de laagste als de gemiddelde verkoopprijs van dit model ligt op het moment van schrijven op 649 euro. Voor dat geld krijg je een fraai ogende tv met een 1,3 cm brede zwart kunststof rand rond het scherm, dat op twee kleine v-vormige voetjes gemonteerd is. De tv is wel relatief dik, we meten ook hier iets meer dan 8 cm op het dikste punt.

De 49FXW645 is de enige televisie in de test met een ips-paneel, wat dus betekent dat de televisie beter te bekijken valt vanuit andere hoeken dan de concurrentie. Dat kan bijvoorbeeld behulpzaam als de televisie niet centraal in de huiskamer staat of hangt in de keuken. Dat maakt deze Panasonic meteen het meest geschikte model voor toepassing in huiskamers waar in een brede kring om het scherm naar de tv gekeken wordt.

De geluidskwaliteit van de tv is prima. De televisie produceert – voor een platte tv – redelijk wat bas en de hoog-weergave is fijn sprankelend. Nadeel is dat het middengebied waar spraak zich bevindt hierdoor standaard iets ondersneeuwt.

+Scherm heeft goede kijkhoeken

+Prima geluidskwaliteit

+Prima beeldkwaliteit



-TV is met 8 centimeter best ‘dik’

-Duurste uit de vergelijker

De allrounder (LG50UK6470, 576 euro)

Volledig scherm LG 50UK6470 © LG

Het geteste 50 inch model is op het moment van schrijven te koop vanaf 500 euro, en de gemiddelde winkelprijs is 576 euro. De TV heeft een 1,7 cm dikke kunststof rand rond het scherm, die aan de binnenkant glimmend is afgewerkt, en aan de buitenzijde een lichte nerf heeft waardoor deze op geborsteld aluminium lijkt. Over de beeldkwaliteit zijn we zeer tevreden. Puur op beeldkwaliteit bezien gaat onze voorkeur uit naar deze televisie.

De tv beschikt over een va-paneel.Het voornaamste voordeel van zo’n paneel is dat het ‘zwart’ van je televisie veel donkerder wordt, wat vervolgens weer zorgt voor betere kleuren. Het nadeel is dat de kijkhoek ten opzichte van ips kleiner is.