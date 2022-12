Deze slimme rollator remt en corrigeert zelfstandig als er een ongeluk dreigt te gebeuren

Tech-liefhebber in de familie of vrienden­kring? Voor nog geen 100 euro tik je deze topgadgets op de kop

Wil of moet je een kerstcadeautje kopen voor een tech-freak in de familie of vriendengroep? Laat je inspireren door dé vijf cadeautips voor tech-lovers van Wout Funnekotter, hoofdredacteur bij technologiesite Tweakers. Hij start zijn lijstje met potentiële pakjes al vanaf 10 euro en beperkt zich tot zaken onder de 100 euro.

17 december