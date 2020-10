Deze smartphones kunnen tegen een stootje

Een ongeluk is gauw gebeurd, maar wanneer bij zo’n ongeluk telkens een dure smartphone moet sneuvelen, loopt de rekening snel op. Gelukkig bestaan er toestellen die al wat steviger zijn dan andere. Natuurlijk is dat geen garantie voor krasvrije schermen, maar het kan zeker een handje helpen.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Volledig scherm Samsung Galaxy Note 20 Ultra © Samsung

Al sinds 2008 maakt het Amerikaanse bedrijf Corning beschermglas dat net een tikkeltje sterker is. Dat zogenaamde ‘Gorilla Glass’ wordt gebruikt in verschillende populaire smartphones en is intussen aan haar zevende generatie toe. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is het allereerste toestel ter wereld dat Gorilla Glass Victus (die nieuwste generatie) gebruikt. Het is vier keer sterker dan normaal glas, waardoor het minder snel krassen zal krijgen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

iPhone 12

Volledig scherm iPhone 12 © Apple

Ook de kersverse iPhone 12-reeks is gemaakt met stevig materiaal. Apple beweert dat haar zogenaamd ‘keramisch schild’ sterker is dan ander smartphoneglas en vier keer meer weerstand biedt tegen schade door vallen. Er zijn al verschillende andere fabrikanten die keramiek gebruikten, maar daar ging het steeds om de achterkant van het toestel.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

RugGear RG850

Volledig scherm RugGear RG850 © Rugrear

Vanaf 215 euro

De Galaxy Note 20 Ultra en de iPhone 12 zijn speelgoed in vergelijking met de ‘rugged’ of robuuste smartphones. Die stevige toestellen zijn stof- en waterdicht, waardoor ze ideaal zijn voor wie in extreme omstandigheden werkt. Vaak zijn deze smartphones vrij dik, maar in het geval van de RugGear RG850 valt dat goed mee. Dit Android-toestel heeft een 6 inch-scherm (15,24 cm) en een opslaggeheugen van 32GB.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Samsung Galaxy Xcover 4S

Vanaf 236 euro

Volledig scherm Samsung Galaxy Xcover 4S © Samsung

Ook Samsung heeft zo’n ‘rugged’ smartphone, de Galaxy Xcover 4S. Het toestel heeft een 5 inch-scherm (12,7 cm), een batterij die vlot een dag meegaat en een opslaggeheugen van 32GB dat nog uitgebreid kan worden tot 256GB. Extra handig is dat dit toestel zelfs met handschoenen aan bediend kan worden, waardoor het ideaal is voor wie in de industrie werkt. Een stevige smartphone dus, al voelt die nog steeds compact aan.

Nokia 800 Tough

Vanaf 99 euro

Volledig scherm Nokia 800 Tough © Nokia

Wat zou een lijstje over beresterke smartphones zonder het Finse Nokia zijn? Al decennialang worden grappen gemaakt over de zogenaamd onverwoestbare Nokia 3310. Een van de nieuwe toestellen die Nokia uitbracht is de Nokia 800 Tough, een smartphone die niet voor huis-tuin-en-keukengebruik dient. Het toestel kan tot wel 43 dagen stand-by blijven na één laadbeurt, doorstaat extreme temperaturen en heeft knoppen die je ook met je handschoenen aan kan bedienen. De opslagcapaciteit - 4GB die tot 32GB uitgebreid kan worden - is eerder aan de lage kant, maar je kon al raden dat dit toestel zich toch sowieso niet op de zichzelf aan de lopende band fotograferende en filmende gebruikers richt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.