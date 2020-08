Deze spullen zijn onmisbaar op jouw studentenkamer

De jaarlijkse tocht van ouderlijk huis naar studentenkamer is al in volle gang. Ga je voor de allereerste keer op kamers? Daar hoort in veel gevallen een investering in de nodige technologie bij. We bekeken betaalbare tech-spullen die niet misstaan in jouw studentenkamer.

Laptop

Volledig scherm Asus Zenbook 14. © Asus

Prijs: 500 tot 700 euro

Centrale spil in je studentenbestaan wordt je laptop. Overdag gebruik je hem om notities op te maken of om op specifieke toepassingen te (leren) werken, ‘s avonds is ie je studiegenootje én je bron van entertainment.

Afhankelijk van wat je studeert, zal je laptop aan andere systeemvereisten moeten voldoen. Denk grafisch vormgever in spe versus student rechten. Sommige onderwijsinstellingen geven zelfs specifieke systeemvereisten mee voor het computermateriaal dat studenten nodig hebben.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden: ga indien mogelijk voor lichtgewichten (min 1 kg), en dus toestellen die handig zijn om mee te nemen naar het hoorcollege of de koffiebar. Het nadeel is dat krachtige, lichte toestellen snel duur worden. De gulden middenweg is dan een iets zwaarder model van pakweg 1,5 kg, met een prijs tussen de 500 en 700 euro. Koop een relatief krachtig systeem, want je wil natuurlijk liefst dat je laptop het je hele studententijd lang uitzingt.

Onze favoriet : Asus Zenbook 14. Een degelijke behuizing, 14 inch (35cm), een Full HD-scherm, 8GB werkgeheugen en een mooie 256GB opslagcapaciteit.

Draadloze speakers

Volledig scherm Draadloze speakers als de JBL BoomBox zijn ideaal voor binnen en buiten. © JBL

Prijs: tussen 150 en 400 euro

Wie - als er tenminste geen corona meer is - feestje zegt, zegt goede muziek. Doe jezelf een lol en koop geen groot en peperduur stereosysteem voor een kamertje van pakweg 20 vierkante meter. Een goede draadloze speaker is wat je nodig hebt, de extra bonus is dat je die vlotjes meeneemt naar het park.

Een belangrijk ding om op te letten: kies een stereomodel. Veel draadloze speakers zijn nog steeds mono. Als je een beetje muziekliefhebber bent, gaat het slechtere geluid je snel storen. Extra bonus is als je een model vindt dat ook nog eens dienst kan doen als powerbank. Bekijk hier de draadloze speakers.

Onze favoriet : De JBL Boombox. Hoge geluidskwaliteit, gemakkelijk draaghandvat, een accuduur van 24 uur: ideaal voor feestjes!

Printer

Prijs: tussen 50 en 70 euro

Volledig scherm Een printer hoeft niet duur te zijn. © Canon

Is ons nog bevestigd door meerdere studenten hoger onderwijs: er bestaan dus wel degelijk nog docenten die willen dat papers letterlijk op papier ingediend worden. Soms in meervoud! Het lijkt niet helemaal meer van deze tijd, maar alleen al daarom blijft die printer op je kamer nog wel even van pas komen. Ook niet te veel geld aan uitgeven: 50 tot 70 euro is meer dan zat. Check voor je een bepaald model koopt wel even wat de bijhorende inktpatronen kosten, want die zijn duur. Zuinig zijn met je inkt en je papier is sowieso de boodschap. Bekijk hier onze selectie printers.

Steelstofzuiger

Prijs vanaf 150 euro

Volledig scherm Deze stofzuiger neemt niet te veel ruimte in. © AEG

Niet geschikt voor elke student, maar voor de mensen die wel een beetje geven om hygiëne: Om je kamer een beetje netjes te houden sla je misschien ook best een stofzuiger in. Een steelmodel neemt het minste plaats in, en is meer dan voldoende voor een kleine ruimte als een studentenkamer. Modellen van Dyson en Philips kosten wel direct een paar honderd euro, maar merken als AEG hebben er voor 150 euro. Bekijk hier de stofzuigers.

