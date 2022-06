Deze telefoons maken de mooiste foto's

De beste camera: Samsung Galaxy S22 Ultra

De camera’s van de Galaxy S22 Ultra zijn een uitblinker. Camera’s, want de S22 Ultra heeft vier lenzen die goed presteren en mooi zijn weggewerkt in de behuizing. De hoofdcamera is 108 megapixel voor gewone foto’s, gecombineerd met onder andere de ultragroothoekcamera van 12 megapixel. Daardoor kun je heel brede foto’s schieten en krijg je zelfs van dichtbij grote objecten zoals gebouwen in hun geheel op de gevoelige plaat.

Daarnaast is er ook nog een telelens van 10 megapixel aanwezig, die drie keer optische zoom toelaat. Dat is handig als je van heel dichtbij een precies detail wil vastleggen, zoals de stamper van een bloem bijvoorbeeld. Ook kun je niet-optisch tot tien keer inzoomen. Dankzij de telelens blijven zelfs dan kleine details zoals letters nog goed herkenbaar. Dat laatste is speciaal en zien we niet bij andere smartphones. De hoofdcamera is zelfs voorzien van een speciaal glas dat lensreflecties voorkomt.

Daarnaast is de camera op dit toestel heel veelzijdig: hij kan goed inzoomen en maakt goede nachtfoto’s. Het helpt ook dat Samsung uitstekende software voor deze camera’s heeft geschreven. Daardoor worden foto’s niet alleen beter en sneller verwerkt, maar heb je ook minder ruis bij nachtfoto’s en -video’s. Ook wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om bijvoorbeeld portretfoto’s te verbeteren, door het verschil tussen de persoon en de achtergrond groter te maken zodat het onderwerp van je foto er beter uitspringt. Wil je meer controle over de fijne details hebben? Dan kun je de Expert RAW-app van Samsung downloaden, waarmee je zelf de ISO-waarde, belichting en sluitertijd kunt aanpassen.

De beter betaalbare optie: Samsung Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy S21 FE biedt je de beste smartphone-camera van de vorige generatie. Zoek je dus een telefoon die goede foto’s maakt, maar past een duur toestel zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro niet in je budget? Dan is de Samsung Galaxy S21 een uitstekende keuze met een fantastische prijs-kwaliteitverhouding.

Dit toestel heeft drie camera’s aan de achterzijde. De 12 megapixel hoofdcamera maakt goede gewone foto’s, een 8 megapixel-telecamera laat je inzoomen en een 12 megapixel ultragroothoekcamera laat je makkelijk brede foto’s maken. Dat is handig wanneer je een groot object in het geheel wil fotograferen op korte afstand. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, of het interieur van je kamer.

Het enige dat we niet op deze telefoon vinden, is een camera om macrofoto’s te maken. Dat zijn foto’s waarbij je in extreem detail en van zeer dichtbij iets wil vastleggen, Je kunt objecten wel van heel dichtbij fotograferen, maar je zal merken dat deze smartphone er toch moeite mee heeft om alles onder deze omstandigheden haarscherp te houden.

