‘Disney's streamingdienst met alle Disneyfilms komt als eerste naar Nederland’

De test zou later dit jaar in Nederland moeten plaatsvinden, meldt The Information. De site vermeldt niet of het gaat om een besloten of een open test. The Information baseert zich op anonieme bronnen die op de hoogte zijn van de plannen. Het artikel spreekt consequent van een ‘test’ in Nederland en niet van het uitbrengen van de dienst. Dat gebeurt in Nederland vermoedelijk eind dit jaar, tegelijk met andere landen.