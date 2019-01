Dit is de allereerste buigbare telefoon op de markt

Een veelgehoord kritiekpunt van moderne smartphones is dat de innovatie er wel een beetje uit is. Toestellen worden elk jaar iets sneller, net wat dunner en wat uitgebreider, maar vergeleken met een paar jaar terug zijn de stappen tussen elkaar opvolgende modellen minder groot geworden. Daar lijkt dit jaar verandering in te komen, want een groot aantal telefoonfabrikanten werkt aan een buigbare smartphone. Hoewel nog niet duidelijk is in hoeverre ze succesvol zullen worden, is het zonder meer een van de grootste smartphonevernieuwingen van de laatste jaren.

Terwijl fabrikanten als Samsung, LG, Oppo en Xiaomi nog druk aan de weg timmeren, wist de relatief onbekende fabrikant Royole eind vorig jaar al zijn eerste buigbare telefoon uit te brengen: de FlexPai. In China wordt een consumentenversie verkocht en vanuit Europa kun je de ontwikkellaarsvariant online bestellen. Terwijl de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas nog niet officieel was begonnen en de vele stands nog in aanbouw waren, ging Tweakers langs bij Royole voor een eerste indruk van deze aanvoerder van een nieuwe smartphonegeneratie.

Smartphone én tablet

Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, is de FlexPai een tablet die je kunt dubbelvouwen of een smartphone die je uitvouwt. Hoe je het ook ziet, als hij is uitgevouwen heb je te maken met een flexibel 7,8"-oledscherm met een resolutie van 1920x1440 pixels, ongeveer dezelfde grootte als een iPad mini. Het enige dat verraadt dat je hier met een bijzonder apparaat te maken hebt, is het buigbare scharnier, dat aan de achterkant van het scherm zit. Hoewel het model dat wij in handen hadden vermoedelijk al heel vaak was gedemonstreerd, konden we geen slijtage, vouwrand of iets dergelijks ontdekken.

Wel leek het scharnier niet tiptop meer, want helemaal uitgeklapt bleef de FlexPai niet compleet kaarsrecht, maar zat er een minieme buiging in het midden. Dat was ook goed te voelen tijdens het gebruik van het touchscreen. Of dit probleem beperkt was tot dit exemplaar weten we niet, maar het doet afbreuk aan de ervaring, dus we hopen van wel. Verder viel op dat de plastic laag over het scherm wat minder glad aanvoelt dan glas en ook meer vingervegen lijkt aan te trekken.

Quote De eerste keer dat je de FlexPai ombuigt, voelt dat raar. We zijn immers gewend om voorzich­tig om te gaan met telefoons en het buigen van een oledscherm druist daartegen­in. Tweakers De eerste keer dat je de FlexPai ombuigt, voelt dat raar. We zijn immers gewend om voorzichtig om te gaan met telefoons en het buigen van een oledscherm druist daartegenin. Dat went echter snel. Het scharnier is behoorlijk stug en dat moet ook wel; je wilt natuurlijk niet dat het scherm zomaar buigt als je de FlexPai als tablet gebruikt. Klap je het scherm volledig dubbel, dan vinden de uiteinden elkaar met een duidelijke klik en het kost daarna ook weer enige kracht om de ingevouwde telefoon terug in zijn tabletvorm te krijgen, net iets te veel kracht als je het ons vraagt. Volgens Royole-ceo Bill Liu, die we op de stand spraken, is het scherm gemaakt om tweehonderdduizend keer zonder problemen gebogen te worden. Zou je het dus honderd keer per dag buigen, dan nog moet het scherm meer dan vijf jaar meegaan.

Terwijl de FlexPai in tabletstand best kan doorgaan voor een doodgewoon model, is dat anders als je hem als telefoon gebruikt. Het dikke scharnier maakt hem asymmetrisch, hij is een stuk breder dan de telefoons die we gewend zijn en omdat de twee helften niet plat op elkaar aansluiten, is hij ook erg dik. Combineer dat met het hoge gewicht van 320 gram en je hebt een telefoon die niet erg uitnodigt om gebruikt of meegenomen te worden. Buiten dat is het wel gewoon een volwaardige telefoon, die zelfs van twee simslots is voorzien. Daarnaast krijg je een goeie chip, veel werkgeheugen, 128 of 256GB opslag en een flinke accu. Die hardware is verdeeld over de twee helften van de telefoon, met flexibele connectoren langs het scharnier om alles te verbinden.

Aanpasbare software

Wat ons tijdens het gebruik misschien wel het meest verbaasde, was hoe soepel Android met het vouwen omging. Google heeft aangekondigd ondersteuning voor buigbare telefoons aan een volgende versie van Android toe te voegen, maar ook op de Android-versie die op de FlexPai draaide, ging het al heel aardig. Bij het omvouwen schuiven de iconen op het homescreen door naar een van de helften en de helft die je niet bekijkt, wordt vervolgens zwart. Minder mooi is dat het virtuele smartphonescherm niet de hele breedte beslaat en je daarom nog een kleine rand ernaast krijgt, maar dat moet met software op te lossen zijn.

Apps lijken ook al redelijk goed om te gaan met deze bijzondere constructie. We dachten dat je apps wellicht zou moeten herstarten bij het ombuigen, maar de apps die wij probeerden, pasten zich gewoon automatisch aan. Dat apps van Google zelf, zoals YouTube en Chrome, dat doen, is wellicht niet heel verbazend. Dat een game die we speelden, echter zonder problemen doorliep toen we van smartphone naar tablet en terug gingen, was dat zeker wel. Perfect is het allemaal niet. Af en toe zagen we nog een foutje en één keer moesten we de telefoon zelfs herstarten omdat hij was vastgelopen.

In de komende jaren zullen telefoonfabrikanten en app-ontwikkelaars nog genoeg verbeteringen doorvoeren op dit vlak en we hebben de werking van slechts een handvol apps kunnen testen, maar het is geen slechte basis om op verder te bouwen.

Tot slot

De FlexPai is overduidelijk een eerstegeneratieproduct en met een adviesprijs van 1300 dollar is hij alleen interessant voor de grootste gadgetfans of voor ontwikkelaars die al willen testen hoe hun app met deze nieuwe techniek omgaat. Hij laat echter duidelijk zien hoever we zijn gekomen met hardware en wat er allemaal nog mogelijk is binnen het concept van een smartphone. Het toekomstbeeld dat een telefoon compact is als hij in je broekzak zit, of als je belt, maar zich laat uitvouwen tot tablet in de trein of op de bank, is erg aantrekkelijk.