Dit is de beste laptop voor het zwaardere werk voor onder de 1000 euro

Elke paar maanden kijkt deze site samen met techsite Tweakers naar de beste laptops van het moment. Vooral in deze tijden waarin we massaal thuiswerken is een laptop met optimale prijs-kwaliteitsverhouding én de juiste specificaties belangrijk. In dit artikel: de beste krachtige laptop tot 1000 euro.

In de categorie tot 1000 euro maken we onderscheid tussen zogenoemde thin&light laptops (een bijzonder dunne, zoals een Macbook Air) en de mainstreamlaptop (meer voor de massa bedoeld). Onlangs verkozen we de ThinkBook 13s tot de beste thin&light-variant; nu is het tijd voor de beste mainstreamlaptop.



Daarbij gaan we op zoek naar een laptop die geschikt is voor het zwaardere werk. Hij moet dus voorzien zijn van een vlotte processor en als het even kan ook van een aparte grafische kaart, die bijvoorbeeld bij grafische software kan worden ingezet en die je natuurlijk kunt inzetten om games te spelen.



De Aspire 7 is een stapje duurder dan de Aspire 5, die we als beste koop kozen in de categorie tot 500 euro. Dat kun je onder andere zien aan de hardware. Zo treffen we een goede processor, uitstekende videokaart en 8GB geheugen aan.

Behuizing

Acer maakt de buitenkant van de Aspire 7 grotendeels van metaal en voor dit geld mag je ook wel een knappe behuizing verwachten. Die behuizing veert niet gemakkelijk mee onder druk en geeft een solide gevoel. Ze is niet helemaal van metaal overigens; de rand om het scherm en de onderkant zijn van plastic.

De meeste aansluitingen zitten aan de linkerkant van de behuizing. Daar zitten achtereenvolgens gigabit-ethernet, hdmi 2.0, usb-c en tweemaal usb-a. Rechts is een verouderde usb 2.0-aansluiting aanwezig en hoewel Acer daar bij een laptop van 500 euro nog mee weg kan komen, vinden we het misstaan op een variant die het dubbele kost. Daarnaast missen we een kaartlezer op deze laptop. Zelfs een micro-sd-kaartlezer kon er niet vanaf. Overigens is Acer daar niet de enige in, want Lenovo’s L340 - eerdere beste koop in 2019 - had die kaartlezer evenmin.

Volledig scherm Acer Aspire 7 © Tweakers

De L340 had ook geen vingerafdrukscanner en dat heeft de Acer wel, rechts onder het toetsenbord. Dat toetsenbord doet ons wat denken aan dat van de Aspire 5, die we eerder bespraken. De aanslag is wat duidelijker op de Aspire 7, maar wij worden er niet blij van om er lang op te werken.

Conclusie

Volledig scherm Acer Aspire 7 © Tweakers We zijn niet echt onder de indruk van het toetsenbord of de maximale schermhelderheid en we missen een kaartlezer, maar op die puntjes na is de Aspire 7 een goede laptop, die veel waar voor je geld biedt. Voor duizend euro krijg je een laptop met een puike processor, een goede GTX 1650-videokaart en 8GB geheugen.