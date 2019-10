Dit is hoe snel we woorden typen op onze smartphones

Dat blijkt uit een wetenschappelijke test onder 37.000 vrijwilligers uit 160 landen, die is opgezet en uitgevoerd door de universiteit van Aalto in Finland en Cambridge. Tijdens het 21ste International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services in Taipei, van 1 tot en met 4 oktober, werden de resultaten gepresenteerd.



Een van de opmerkelijkste resultaten is wel dat deelnemers aan de test slechts 25 procent trager op hun mobieltje waren dan wanneer ze een normaal toetsenbord zouden gebruiken.

Eén kandidaat slaagde er zelfs in om in één minuut 85 woorden uit zijn duimen te persen. Daarmee doet hij het ruim beter dan de gemiddelde toetsenbordtyper (52 woorden per minuut). Wie met één vinger typt, ziet ‘slechts’ 29 woorden per minuut op zijn scherm verschijnen.