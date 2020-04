Dit is onze aanrader voor een budget-laptop van 500 euro

Beste KoopElke paar maanden bekijkt deze nieuwssite samen met techsite Tweakers naar de beste laptops van het moment. Vooral in tijden waar we met z’n allen massaal thuiswerken is een laptop met optimale prijs-kwaliteitsverhouding en de juiste specificaties belangrijk. In dit artikel: de beste laptop tot 500 euro.

De goedkoopste categorie in deze laptopgids is die van de budgetlaptop en daarvoor trekken we maximaal 500 euro uit. Voor dat geld kun je een heel degelijke laptop krijgen, met een Core i3-processor, een ssd en een scherm met full hd-resolutie. Er zijn uiteraard voor minder geld ook laptops te krijgen, maar vaak lever je dan in op een van die punten en zit je vast aan een minder goed paneel met slechte kijkhoeken, of een Celeron- of Pentium-processor, wat in de praktijk veel minder goed is.

In onze zoektocht naar een goede laptop voor deze categorie stuitten we opmerkelijk genoeg op een Aspire 5 van Acer. Dat is opmerkelijk, omdat Acers ‘normale’ laptops, dus niet de superdunne- of gamelaptops, in de Aspire-serie zitten. Binnen die Aspire-serie heb je de 1-, 3-, 5- en 7-modellen, en die hebben weer allemaal verschillende uitvoeringen. Bij een maximum van 500 euro zijn over het algemeen alleen de Aspire 1- en 3-laptops binnen bereik, maar in dit geval kwamen we dus uit op een Aspire 5, die bovendien aan alle eisen voldoet. Hij is voorzien van een ips-scherm met full hd, een ssd van 256GB en een snelle, moderne Core i3-10110U-processor.

Behuizing

We hebben de bewuste Aspire 5 van Acer kunnen lenen en wat meteen opvalt als je hem uit de doos haalt, is het uiterlijk zonder poespas. De buitenkant is zilvergrijs, waarbij de achterkant van het scherm van aluminium is gemaakt. De rest van de laptop is van zilvergrijs plastic, terwijl de schermomranding van donkergrijs plastic is. Dat is bijvoorbeeld een verschil met Acers Swift 3-serie, die met vergelijkbare specificaties iets duurder is, maar waarbij de behuizing rondom het toetsenbord ook van metaal is gemaakt.

De behuizing van de Aspire 5 voelt desondanks aardig stevig aan. Met wat duwen en trekken wil het scherm wel wat torderen, en wil het deel tussen toetsenbord en touchpad ook wel inveren, maar dat zijn geen bewegingen die je bij dagelijks gebruik zult maken.

De Aspire 5 A514-52-396M is een laptop die veel waar voor zijn geld biedt. Dat kun je al zien als je het lijstje specificaties doorleest, maar specificaties zeggen niet alles. Dat is in dit geval ook zo, want 'full-hd-ips-scherm' zegt niets over de kleurweergave en die valt bij deze laptop tegen. Dat rekenen we de Aspire 5 niet zwaar aan, want er zijn voor dit geld vrijwel geen laptops die wel een strak gekalibreerd scherm hebben. Het tegenvallende toetsenbord vinden we ook jammer, hoewel het van persoon tot persoon zal verschillen hoe erg dat gevonden wordt.