Dit is waarom je doorzichtige telefoonhoesje verkleurt en dit kun je ertegen doen

Smartphones zijn tegenwoordig mooie, dure allround gadgets waar we alles mee doen: werken, gamen, films kijken en ga zo maar door. Een hoesje om hem mee te beschermen is onmisbaar geworden, en met een doorzichtige variant kun je het design van je apparaat alsnog goed zien.

Speciaal materiaal

Afwasmiddel op een tandenborstel

Daarna afspoelen met koud water en droogmaken met een zachte doek. Wacht minstens een uur voordat je je telefoon weer in het hoesje plaatst en check vooraf goed of het hoesje overal goed droog is. Als je dit regelmatig doet - wekelijks, tweewekelijks of maandelijks – verwijder je overtollige oliën en chemicaliën en is de kans op gele vlekvorming een stuk kleiner.

Een alternatief is het gebruik van bakpoeder. Je strooit dit over de voor- en achterkant en gebruikt een natte tandenborstel om te schrobben. Vervolgens goed afspoelen en het hoesje laten drogen.

Desinfecteren met alcohol

Je telefoonhoesje desinfecteren met alcohol is ook een handeling die goed kan werken. Dit regelmatig doen is iets wat we aanraden mits je de hoeveelheid alcohol beperkt. Neem een spuitbusje met alcohol of gebruik een zacht, in alcohol gedrenkt doekje om het hoesje van je telefoon in te smeren.