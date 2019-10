Dit is waarom jij waarschijnlijk de hype rondom professioneel gamen hebt gemist

In potentie is de oplossing voor dit probleem er al. Dit weekend wordt DreamHack gehouden in Ahoy Rotterdam. Dat is al een van de grootste ‘Digitale Festivals’, toernooi incluis, ter wereld. ,,In potentie wordt dit in een klap het beste gaming-evenement van Nederland. Zelfs de internetverbinding is goed.”



Wat voor kansen biedt DreamHack? De hoop is dat sponsoren enthousiast blijven voor een evenement als DreamHack. Op het moment dat zij aan boord blijven, dan komt er hopelijk, in de woorden van Geene, ‘een overkoepelende structuur voor e-sports in Nederland’, die ervoor zorgt dat toekomstige evenementen beter georganiseerd zijn en daardoor het Nederlandse momentum beter vast kunnen houden.



Als DreamHack dan naar Nederland komt, zou je denken dat het goed zit, maar ook dat is nog niet zeker. ,,Vorig jaar hadden we Tweakers Gaming Live, dat grotendeels dezelfde inhoud had als DreamHack nu: een expo, toernooien en een lanparty. Maar dat evenement is er dit jaar ook niet meer. Het was te lokaal en kwam daarom niet van de grond. In potentie was het erg goed, maar er waren gewoon te veel lege stoelen bij de toernooien.”