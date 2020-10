Dit kun je met een slimme videodeurbel

Slimme deurbellen zijn hip and happening . Zo weten ze niet alleen dat er iemand voor de deur staat, maar meteen ook wíe het zou zijn. Daarnaast zou je in theorie nooit meer thuis hoeven te blijven voor een pakketje. We bekeken vier populaire modellen.

Delen per e-mail

Slimme deurbellen zijn er intussen in tientallen vormen en prijsklassen. Met de eenvoudigste toestellen kan je via een camera zien wie er voor je deur staat. Met een duurder toestel kan je zelfs op afstand je deur ontgrendelen. Een van de belangrijkste functies waar je op moet letten, is de aansluiting: bij sommige deurbellen loopt die via de bestaande bedrading, andere modellen werken op een accu.

Ring (vanaf 99 euro)

Volledig scherm © RV

De deurbellen van Ring, dat in handen is van Amazon, zijn inmiddels wereldberoemd. Het bedrijf heeft verschillende modellen, waarvan het goedkoopste 99 euro kost. Met dat standaardmodel heb je een camera die video’s opneemt in 1080p HD en een zicht van 155 graden heeft.

De duurdere modellen hebben onder andere een betere beveiliging of functies waarmee je een preview van vier seconden te zien krijgt van het moment vóór de sensoren je lieten weten dat er iemand voor de deur staat.

Ring heeft daarnaast ook een aantal andere toestellen, waaronder de Ring Chime. Die steek je binnen in een stopcontact, bijvoorbeeld in je bureau, zodat je de bel overal duidelijk kan horen. Met de abonnementsformule Ring Protect kan je de beelden die de camera maakt ook archiveren. Bekijk de deurbellen van Ring.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Nest Hello (vanaf 229 euro)

Volledig scherm © RV

Net als Amazon heeft ook Google met Nest een eigen reeks slimme toestellen voor in huis, waaronder een deurbel. De Nest Hello vervangt je bedraden deurbel en verschilt op meerdere vlakken van de concurrentie. Zo streamt de deurbel 24/7 en kan je dus continu live meekijken.

De camera toont geen uitsnede van wie voor de deur staat, maar de volledige persoon van kop tot teen. Met één druk op de knop kan je met diegene praten of een voorgeprogrammeerd bericht laten horen.

Ook Google werkt met een abonnementsformule, genaamd Nest Aware. Daarmee kan je onder andere clips maken van de voorbije 30 dagen of meldingen ontvangen wanneer er bijvoorbeeld een koerier voor de deur staat. Via een partnership met slotenmaker Yale werd door Nest zelfs een slot ontwikkeld waarmee een deur op afstand ontgrendeld kan worden. Bekijk de Nest Hello.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

eufy doorbell (vanaf 193,76 euro)

Volledig scherm © rv

Anker is al langer bekend als producent van powerbanks, maar heeft ook een dochterbedrijf dat Eufy heet. Dat bedrijf heeft een slimme deurbel die op technisch vlak niet zwaar moet onderdoen voor de concurrentie. Het toestel filmt in 2K-resolutie en is ook draadloos te installeren.

In tegenstelling tot de Nest Hello is de verticale hoek van het beeld helaas niet zo groot, wat ervoor zorgt dat kinderen soms deels gefilmd worden. Wanneer iemand aanbelt, kan je zowel live praten als een vooraf opgenomen antwoord afspelen.

Het grote verschil met Ring en Nest is dat Eufy een basisstation meelevert, waarop 16 gigabyte aan beeldmateriaal gratis wordt opgeslagen. Die kan je vervolgens, zonder dat je er een abonnement voor nodig hebt, in de applicatie bekijken. Dat gebeurt allemaal via een versleutelde verbinding; het woord ‘security’ staat niet voor niets op de deurbel. Bekijk de Eufy doorbell.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Hombli (vanaf 111 euro)

Volledig scherm © rv

Net als bij Eufy hoef je ook bij de deurbel van Hombli geen abonnement te nemen als je beelden opnieuw wilt bekijken. Door een SD-kaart van maximaal 128 gigabyte in het toestel te steken, worden de beelden namelijk zo opgeslagen. Wie ze toch in de cloud wil bewaren, betaalt 3,50 euro per maand.

Het toestel filmt in Full HD 1080p, heeft een nachtzicht tot drie meter en staat gebruikers toe te praten met wie voor de deur staat. De deurbel van Hombli werkt op een oplaadbare batterij, dus hoeft niet op je bestaande bedrading aangesloten te worden. Het grootste minpunt is dat dit toestel zonder gong wordt meegeleverd. Die moet je dus nog apart kopen als je binnenshuis ook de bel wilt horen en niet enkel een notificatie op je smartphone wilt krijgen. Bekijk de Hombli Smart Doorbell.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.