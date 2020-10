Dit vinden wij van de nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro

reviewBegin september is het voor Appleliefhebbers altijd weer tijd om uit te zien naar de nieuwe iPhone-generatie. Maar in dit bijzondere jaar moest ook Apple pas op de plaats maken. Pas in oktober kon de fabrikant uit Cupertino zijn nieuwste generatie aan het grote publiek laten zien: de iPhone 12-serie. Dit vinden wij van de nieuwe paradepaardjes.

Naast een volledig nieuw design en voor het eerst de belofte van 5g-ondersteuning, heb je als aspirant-koper ook meer keuze dan ooit. De nieuwe generatie telt vier toestellen, waarvan de iPhone 12 Mini de kleinste smartphone is die Apple in jaren heeft uitgebracht, terwijl de iPhone 12 Pro Max juist de grootste iPhone is die ooit werd gepresenteerd.

Apple brengt zijn vier nieuwe toestellen dit keer in twee etappes uit. De iPhone 12 en 12 Pro, waarmee we voor deze review aan de slag gaan, zijn inmiddels te koop. Over twee weken volgen de iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max, die je nu wel al als preorder kunt bestellen.

Minder verschillen

Per stuk zijn de iPhone 12 en 12 Pro wellicht minder interessant dan de modellen die nog moeten komen, de directe vergelijking tussen ‘12' en ‘12 Pro’ kan echter wel vuurwerk opleveren. Was de iPhone 11 van vorig jaar nog een afgeslankt ‘budgetmodel’ met een ander (plat gezegd, wat lomper) design en minder goed scherm, de iPhone 12 is een stuk luxer geworden.

Dat terwijl de iPhone 12 Pro juist niet zo speciaal is als zijn voorganger. Alleen de iPhone 12 Pro Max krijgt dit jaar de allerbeste camera’s, met een nieuwe grotere sensor voor de primaire camera, verbeterde stabilisatie en meer ‘zoom’.

Op voorhand beloven de verschillen tussen het Pro-model en de normale iPhone 12 dus kleiner te zijn dan ooit. De toestellen verschillen op het gebied van bouwmateriaal, gewicht, maximale helderheid, camera's en de kleur.

Op alle andere vlakken zijn de toestellen exact gelijk, van de eigenschappen van iedere camera tot en met de gebruikte chipset, de ondersteunde 5g-banden en de grootte van de accu. Het prijsverschil tussen beide smartphones is met 100 euro geslonken, maar bedraagt voor een toestel met gelijke hoeveelheid opslag nog steeds 200 euro. Is de meerwaarde van ‘Pro’ nog groot genoeg om dat te verantwoorden?

Stuk luxer

Binnenin mag er bij de iPhone 12-serie het nodige zijn vernieuwd en verbeterd; de aandacht gaat toch vooral uit naar de nieuwe behuizing. Het is voor het eerst in drie jaar dat Apple zijn toestellen in een ander jasje steekt, waarbij het merk teruggrijpt op het ontwerp van de iPhone 4 en iPhone 5. Het vlakke en minimalistische design ziet er strak uit en geeft de iPhone 12-toestellen een herkenbare uitstraling.

Afgezien van wat bijzondere extra’s als een LiDAR dieptesensor, die voorlopig vooral een belofte voor de toekomst blijft, is de camera een van de grootste verschilpunten tussen iPhone 12 en 12 Pro. Het ‘gewone’ toestel moet het nog steeds doen zonder telecamera. Dat is voor het bedrag van minimaal 909 euro wat magertjes, al kan ook de iPhone 12 Pro niet zover ‘inzoomen’ als de concurrentie in dit hoge prijssegment. De beeldkwaliteit van de camera’s die er dan wel op zitten, is bij beide toestellen behoorlijk goed, maar buiten specifieke scenario’s niet heel veel beter dan vorig jaar.

Quote Voor bezitters van een ouder model die het iOS-ecosysteem nog steeds fijn vinden, vormt een iPhone 12 of 12 Pro echter wel een logische overstap

Beide toestellen hebben weer een rappe processor met 5g-ondersteuning, draaien iOS 14 en hebben de belofte van jarenlange software-updates. Behalve 5g vind je die kenmerken ook op de vorige generaties. De iPhone 12 en 12 Pro hebben hetzelfde fraaie oledscherm, wat voor de iPhone 12 een grote verbetering betekent. Jammer genoeg blijft de verversingssnelheid nog steeds steken op 60Hz, terwijl de Android-concurrentie al een tijdje overgaat naar 120Hz.

Apple heeft dit jaar minder grote accu’s ingebouwd, waardoor vooral de iPhone 12 Pro een iets kortere werktijd op de accu noteert versus zijn voorganger. Aan de andere kant doet het duo wel beduidend langer met de accu dan de iPhone X en Xs, van respectievelijk 3 en 2 jaar geleden.

Conclusie

Heb je nu nog een toestel van de iPhone 11-generatie, dan moet je het nieuwe design wel heel erg mooi vinden om weer flink wat euro’s neer te leggen voor één van de opvolgers. Voor bezitters van een ouder model die het iOS-ecosysteem nog steeds fijn vinden, vormt een iPhone 12 of 12 Pro echter wel een logische overstap. Tenzij je heel graag die nog wat luxere afwerking of een telecamera wil hebben, zouden we het nog steeds forse prijsverschil tussen iPhone 12 en iPhone 12 Pro in onze zak steken en voor het eerstgenoemde gaan, tenzij je echt een fotograaf in spe bent.

