Dit zijn alle tv-kanalen die in Nederland 4K-beeld uitzenden

Iedereen die de afgelopen paar jaar een nieuwe tv heeft gekocht, heeft waarschijnlijk een scherm met een 4K-resolutie in huis. Het grotere aantal pixels zorgt voor een scherper beeld, maar live tv-kijken in 4K is nog nauwelijks beschikbaar en er zijn weinig plannen voor, blijkt uit een rondvraag. We zetten de paar bestaande opties op een rij.

Waarom is een uitzending in 4K zo’n uitzondering, nu de bijbehorende tv’s in de winkel de standaard zijn? Volgens Ziggo heeft ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Nederland minstens één 4K-tv, en dat blijkt voor de grote zenders niet voldoende om de switch te maken. Talpa Network (SBS, Veronica, Net 5) laat weten dat er nog geen plannen zijn om uit te zenden in 4K, omdat er onvoldoende tv-toestellen zijn die het signaal kunnen ontvangen. „Investeren in 4K heeft pas zin als er voldoende vraag naar is van de consument. En dat is nu nog niet het geval”, aldus een woordvoerder.

Ook de publieke omroep heeft op dit moment geen concrete plannen. „Het heeft uiteraard onze aandacht, maar we kunnen daar niet echt een termijn aan koppelen, mede ook omdat het aantal producties in Ultra HD schaars is vanwege de hogere kosten die dit met zich meebrengt”, zegt een woordvoerder van de NPO.

4K tijdens de sportzomer

In 2018 werd voor de sportzomer nog een tijdelijk 4K-kanaal opgericht door de publieke omroep, dat onder andere via KPN te bekijken was. „Of we tijdens de komende sportzomer in Ultra HD uitzenden, daarover kan ik op dit moment nog geen uitsluitsel geven”, aldus de NPO.

Ook bij RTL staan voor zover bekend geen plannen op stapel voor een 4K-zender. Een woordvoerder van het bedrijf heeft op moment van schrijven nog niet op vragen gereageerd.

Wat dan wel?

Wat valt er dan wel in 4K te kijken? De natuurzender LoveNature is bij zowel Ziggo als KPN in hoge resolutie te zien. Bij KPN komen daar nog de zenders Insight TV en muziekkanaal XITE bij. „Wat betreft het aanbod zijn we afhankelijk van onze contentpartners”, zegt een woordvoerder van KPN. „We kijken uit naar eventuele uitbreiding van het televisieaanbod in 4K, wij zijn er in elk geval technisch klaar voor.”

De races van de Formule 1 worden bij Ziggo voortaan ook in de hogere resolutie uitgezonden. Daarvoor moeten klanten wel de Mediabox Next in huis hebben, die wordt geleverd bij een van de duurdere tv-pakketten.

Ziggo Sport, en in het bijzonder Formule 1, wordt veel bekeken en goed gewaardeerd door onze klanten. Het was voor ons een logische stap om deze content in de hoogst mogelijke beeldkwaliteit aan te bieden”, zegt een woordvoerder van Ziggo. Het bedrijf wil graag meer sporten in 4K uitzenden, maar geeft aan dat ze ook afhankelijk zijn van wat er in de markt te krijgen is aan 4K-content.

De volgende tv-zenders bieden op dit moment 4K-resoluties aan:



Ziggo Sport (Ziggo, alleen bij Mediabox Next)

LoveNature (Ziggo en KPN)

Insight TV (KPN)

XITE (KPN)

Streaming biedt uitkomst

Verder is 4K-minnend Nederland aangewezen op streamingdiensten en ‘video on demand’. Netflix kijk je in het duurste abonnement (13,99 per maand) bijvoorbeeld in 4K, waarbij alle nieuwe content in de hoge resolutie wordt uitgebracht. Bij Disney+ zit de 4K-content bij het normale abonnement (8,99 per maand) inbegrepen, hetzelfde geldt voor Amazon Prime Video (2,99 per maand). Het 4K-aanbod van Videoland is nog beperkt, maar groeit langzaam. Ook hier is een normaal abonnement voldoende (7,99/9,99 per maand).

Via de mediaboxen van bijvoorbeeld Ziggo en KPN zijn ook films en series in hoge beeldkwaliteit te huur. En met een app op je tv kun je natuurlijk ook via YouTube ongekend veel video’s in 4K vinden.

