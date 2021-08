Dit zijn de best verkochte games aller tijden

Volgens marktonderzoeker Statista gamen 2,8 miljard mensen wereldwijd. Daarmee is de markt gigantisch, waardoor individuele games ook steeds grotere successen boeken.

Daarbij zien we ook een belangrijke verandering. Waar games vroeger als los exemplaar fysiek verkocht werden, worden ze nu steeds meer gezien als een doorlopende dienst. Je downloadt ze vaak gratis, waarna de makers geld verdienen aan kleine upgrades die je binnen het spel koopt. Denk aan het kopen van een extra personage, aankleding van je gameheld of de aanschaf van extra wapens of voetbalkaartjes.

Het succes van die spellen is soms lastig te meten. In dit artikel richten we ons daarom op titels die los zijn verkocht. Het zijn dus niet per definitie de meest winstgevende of meest gespeelde games allertijden, al hebben ze allemaal sowieso goed geboerd.

1. Tetris

Het decenniaoude puzzelspelletje Tetris voert de lijst aan. Het in elkaar schuiven van verschillende rechthoekige blokjes is sinds de jaren 80 nog altijd ongekend populair. Het spel heeft fysiek bijna 70 miljoen exemplaren verkocht, waarvan 35 miljoen op de handheld Game Boy. Tel daarbij de 425 miljoen betaalde downloads van het spel bij op, en je snapt waarom Tetris fier bovenaan de lijst prijkt als bestverkochte game.

Daarnaast is er nog een veelvoud aan gratis versies van Tetris beschikbaar, waarmee het totale aantal geïnstalleerde versies op apparaten wereldwijd misschien wel richting het miljard gaat.

2. Minecraft

Minecraft telt op dit moment meer dan 200 miljoen verkochte exemplaren en 126 miljoen maandelijks actieve gebruikers, aldus cijfers uit 2020. De game is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen met een eigen jaarlijkse conventie waar spelers elkaar in het echt ontmoeten.

De mogelijkheid om het spel aan te passen om nieuwe speltypes, -mechanismen, -voorwerpen en -middelen te creëren, heeft alleen maar bijgedragen aan de populariteit. Er zijn tientallen youtubers die een zeer goed betaalde carrière hebben opgebouwd, puur met het maken en uitzenden van Minecraft-video’s.

In 2014 werden de ontwikkelaar Mojang en het intellectuele eigendom van Minecraft overgenomen door Microsoft voor 2,5 miljard dollar. Er zijn diverse spin-offgames geproduceerd, zoals Minecraft: Story Mode, Minecraft Dungeons en Minecraft Earth.

3. Grand Theft Auto V

Recent maakte Take-Two Interactive bekend dat van Grand Theft Auto V maar liefst 150 miljoen exemplaren zijn verscheept. Daar komen er vermoedelijk nog een paar miljoen bij, aangezien Grand Theft Auto V opnieuw zal verschijnen voor Xbox Series X en PS5. De complete GTA-franchise heeft nu 350 miljoen exemplaren verkocht, aldus het bedrijf.

Het zorgt ervoor dat ontwikkelaar Rockstar nauwelijks andere games meer ontwikkelt en uitbrengt, met als uitzondering Red Dead Redemption 2 in 2018. Een belangrijk onderdeel van het succes is Grand Theft Auto Online, waar Rockstar voortdurend nieuwe spelelementen, gebieden en gameplay aan toevoegt.

4. Wii Sports

Met bijna 83 miljoen verkochte exemplaren mag Wii Sports voor de gelijknamige spelcomputer van Nintendo niet onvermeld blijven. Toch is dit een beetje valsspelen van Nintendo, aangezien de bewegingsarcadegame werd gebundeld met elk verkocht Wii-systeem. Toch moet de impact van Wii Sports niet onderschat worden. De game, een verzameling sportieve minispellen, was de perfecte showcase van wat de nieuwe spelcomputer kon op het gebied van draadloos bewegen en sporten.

De Wii zelf ging als spelcomputer overigens meer dan 100 miljoen keer over de toonbank. Bij de laatste 20 miljoen ging het om exemplaren van de Wii Mini, een aangepaste, slankere versie.

5. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

Terwijl het gratis Fortnite veel vaker in het nieuws komt en waarschijnlijk een groter aantal spelers kent, is PUBG absoluut een fenomeen. Het online actiespel werd in 2017 uitgebracht en verkocht 2 miljoen exemplaren in de zogenaamde Early Access-release op Steam. Een jaar later was de teller op 50 miljoen verkochte eenheden gesprongen.

Het succes van PUBG heeft de populariteit van het battle royale-genre versterkt. Volgens de laatste schattingen is het spel wereldwijd meer dan 70 miljoen keer verkocht op PlayStation 4, Xbox One en pc. Wat het aantal spelers betreft, liggen de cijfers van PUBG veel hoger dan 70 miljoen. Dat wordt namelijk geschat op 400 miljoen. Ongeveer 350 miljoen van die spelers gamen op mobiele apparaten, waarop PUBG beschikbaar is als gratis download.

