Dit zijn de beste elektrische tandenborstels van dit najaar

Elektrische tandenborstels vind je al voor een paar tientjes, maar er zijn ook luxepakketten waar je honderd euro of meer voor betaalt. De duurdere modellen komen vaak met meer modi en speciale borstelkoppen, of met een ‘smart’-functionaliteit die data doorgeeft aan een bijhorende app.

Voor dit overzicht keken we ook naar de batterijduur en het aantal poetsbewegingen/rotaties per minuut. Sommige tandenborstels doen bijvoorbeeld meer dan enkel roteren, ze pulseren ook - dat zou doeltreffender zijn in de strijd tegen tandplak. Andere oscilleren, met zijdelingse bewegingen, zodat ze beter in de holtes tussen de tanden komen. En er zijn, tot slot, de razendsnel vibrerende modellen, zoals die van Philips Sonicare, die meedogenloos toeslaan op tandplak.

Beste budgetmodel

Het Chinese merk Xiaomi ken je vast al van hun budgetsmartphones. Hier bewijzen ze dat ze ook goedkope, maar toch degelijke tandenborstels kunnen maken. Zoals steeds bij de budgetopties: het blijft een basistoestel, al werkt de Mi Electric Toothbrush wel met pulserende of sonische bewegingen. Verder is de snelheid niet mis en heeft hij een goede batterijduur. Hij verbindt zich, zoals dat een techbedrijf als Xiaomi betaamt, zelfs via Bluetooth met een app op je smartphone, om de poetsmodus te veranderen. Prima instapmodel!

Beste prijs-kwaliteit

Wanneer we naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding kijken, dan komen we bijna automatisch uit bij topmerk Oral-B. Hun Pro 2 2900 Black CrossAction heeft onder meer koppen die zowel pulseren als roteren/oscilleren en die werkt met instelbare snelheden. De tandenborstel doet het ook vijftig minuten op één opgeladen batterij; goed voor een kleine twintigtal poetsbeurten. De extra body en borstels zijn dan weer ideaal voor gezinsgebruik.

Beste upgrade

Voor de beste upgradetip blijven we ook bij Oral-B. Hun Genius X werkt draadloos samen met een app op je smartphone, die je coacht in het beter poetsen van je tanden. En dat is niet alles, want je kan je eigen poetsgewoontes ook opslaan. Verder krijg je voor zo'n prijs natuurlijk al een heel krachtige tandenborstel, die ook roteert en oscilleert zoals het hoort. Het interessantste aan dit toestel is sowieso de screening van je poetsgedrag via artificiële intelligentie: de app kan je dus effectief vertellen welke tanden en kiezen je waarschijnlijk onvoldoende poetste.