Dit zijn de beste (en dus duurste) smartphones van dit voorjaar

Beste KoopHet is lente. Dat betekent dat we de nieuwste generatie smartphones in handen hebben. Tijd voor een potje vergelijken. Tweakers-redacteuren Arnoud Wokke en Chris Broesder bekijken bijna alle smartphones van dit moment om te bepalen welke de beste koop is. In dit eerste artikel: de duurste, maar beste modellen.

Het zonnetje breekt nu en dan door, de winterjas kan af en toe al uit en de eerste planten staan voorzichtig in bloei. Voor ons, redacteuren van Tweakers die smartphones reviewen, is dat niet waaraan we zien dat het voorjaar aanbreekt. Wij zien dat aan het uitkomen van een nieuwe generatie smartphones. Daarvan heb je in de afgelopen weken al verschillende reviews kunnen lezen. Wat dacht je van de Samsung Galaxy S10-serie met een gat in het scherm of de Huawei P30's met een geel kleurfilter op de primaire camerasensor?

Wie toe is aan een nieuwe smartphone zal wellicht door alle aankondigingen, reviews en bevindingen het kaf van het koren willen scheiden. En dus zetten we alle smartphones op een rijtje.

Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie weer vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer: ‘Geld speelt geen rol’, ‘De beste prijs-kwaliteitverhouding’, ‘De langste adem’, voor mensen die hechten aan een lange accuduur, en ‘De prijsdalers’, voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen. Met deze tips kun jij deze lente genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.

Morgen kijken we naar de beste prijs-kwaliteitverhouding

Samsung Galaxy S10+ (950 euro)

Volledig scherm De S10+ © Tweakers

Als je op zoek bent naar de beste allrounder van het moment en je houdt van grote schermen, dan is de kans groot dat je op de S10+ uitkomt. De camera van Samsung is jammer genoeg niet meer de allerbeste op de markt, maar nog altijd meer dan prima en met de groothoeklens en telelens ook veelzijdig. Daarnaast is er geen beter scherm dan dat van de Samsung S10+, dat bijna de hele voorkant beslaat. De telefoon heeft goede stereoluidsprekers en een 3,5mm-poort, en dat kunnen we zeker niet zeggen van de meeste concurrenten. De behuizing is sterk en waterdicht. Bovendien is de haptische feedback fijn en de accuduur in orde.

Huawei P30 Pro (999 euro)

Volledig scherm P30 (Pro) © Tweakers

Dit toestel heeft wat ons betreft iets meer minpunten dan de S10+, maar als je daarmee kunt leven, zouden we hem verkiezen boven de S10+. Een van die minpunten is dat er monogeluid uit het toestel komt dat niet zo goed klinkt als het geluid van een recente iPhone of Galaxy S. Ook heeft de P30 Pro geen audiokabelpoort. Het scherm is prachtig, maar minder dan dat van de S10+, al is het verschil in de praktijk minimaal. Ook de haptische feedback stelt een beetje teleur. Het grote pluspunt van dit toestel is zonder meer de goede camera. Hij kan dingen vijf keer zo dichtbij halen en dat is een stuk meer dan de concurrentie. Ook is hij bijzonder goed bij slechte lichtomstandigheden. Daarnaast laadt het toestel een stuk sneller op dan bijna alle andere smartphones, zowel bedraad als draadloos. Tot slot is dit een van de toestellen met de langste adem.

Apple iPhone XS Max (1139 euro)

Volledig scherm © REUTERS

De meest geavanceerde iPhones zijn de XS en XS Max. De toestellen zijn gelijk, behalve wat het schermformaat en de accucapaciteit betreft, maar je gaat waarschijnlijk voor de XS Max als je van een groot scherm houdt en geld genoeg hebt. Ten opzichte van de iPhone X en Android-telefoons is de XS Max geen enorm vernieuwende telefoon. Daarvoor moet je vermoedelijk wachten tot dit najaar. Toch is het een goede smartphone die we kunnen aanraden, met een goede camera en telelens, fijne software en erg snelle hardware, een mooi oledscherm, en een prachtige afwerking en bouwkwaliteit van de waterdichte behuizing. Verbeterpunten zijn de accuduur en het trage laden. Ook is het niet zo sociaal van Apple om niet alleen geen 3,5mm-poort in te bouwen, maar ook geen 3,5mm-adapter mee te leveren. Toch is dit het beste wat Apple momenteel te bieden heeft en dat is zeker niet slecht.

Google Pixel 3 (700 euro)

Volledig scherm © EPA