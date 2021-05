Dit zijn de beste headsets om mee te gamen

Sinds de komst van de Xbox Series X en PS5 zijn er steeds meer gamingheadsets. Deze draadloze koptelefoons voor op tv spelen het geluid van je spelcomputers af, maar welke kun je het beste in huis halen? We lichten er een paar uit.

Dit is een ingekorte versie van deze vergelijking. Het volledige verhaal lees je op Tweakers.

Astro A20 Gen 2

Volledig scherm Astro A20 Gen 2 © Tweakers

Astro levert de A20 Gen 2 in twee smaken. Er is een versie voor Xbox en een versie voor PlayStation, van elkaar te onderscheiden doordat de versie voor Xbox groene accenten heeft en de versie voor PlayStation blauwe. De ruim bemeten oorschelpen zitten prettig, vooral door de met stof beklede oorkussens. Het is jammer dat de ophanging van de oorschelpen niet wat flexibeler is. Voor een gamingheadset is een microfoon op een omhoog klapbare arm ideaal, zeker als je de microfoon dempt door hem omhoog te klappen.

Het sterkste punt van de A20 is het geluid. De microfoon klinkt wat nasaal, maar het geluid van de speakers mag er zijn. We hebben in deze prijsklasse nog geen draadloze gamingheadset gevonden die beter klinkt.

ASUS TUF Gaming H3 Wireless

Volledig scherm ASUS TUF Gaming H3 Wireless © Tweakers

ASUS brengt met de TUF Gaming H3 Wireless een hoofdtelefoon op de markt die je kunt verbinden met een pc of PlayStation 5, maar ook met een Nintendo Switch en mobiele telefoons.

Daarmee heeft het bedrijf een prima draadloze headset op de markt gebracht, zeker als je de prijs in ogenschouw neemt. Headsets met vergelijkbare functionaliteit en kwaliteit zijn doorgaans een paar tientjes duurder. Dat de H3 Wireless wat goedkoper is, merk je niet aan het geluid. Je merkt het vooral aan de bediening. Daarin missen we de optie om de balans tussen game-audio en chat te mixen, al was een mute-lampje ook fijn geweest. Daar staat het gemak en de snelheid van de draadloze verbinding tegenover.

Corsair HS75 XB

Volledig scherm Corsair HS75 XB © Tweakers

De HS75 XB maakt gebruik van Xbox Wireless, een draadloos verbindingsprotocol dat Microsoft ook voor zijn controllers gebruikt. Het grootste pluspunt van deze headset is dat hij overweg kan met Dolby Atmos. Er zijn nog niet zo heel veel Xbox-games die daar gebruik van maken, maar bij video is het al meer gangbaar. Dat beeld zal de komende jaren waarschijnlijk veranderen.

Daarnaast is de HS75 XB een vrij zware en lekker stevige headset die desondanks vrij comfortabel zit. Het geluid is typisch voor een gamingheadset, met veel nadruk op het laag. Het gaat bij de HS75 XB een beetje ten koste van het hoog, al klinkt de headset als geheel nog steeds behoorlijk goed. Maar er hangt een behoorlijk prijskaartje aan.

HyperX Cloud Stinger Core Wireless

Volledig scherm HyperX Cloud Stinger Core Wireless © Tweakers

Met de Cloud Stinger Core Wireless hebben we de lichtste en goedkoopste draadloze gamingheadset uit deze vergelijking te pakken. Door dat lage gewicht zit hij ook prettig.

De headset heeft enkel de meest basale functionaliteit, maar juist dat maakt hem zo eenvoudig in gebruik. Je levert in op het geluid van zowel de microfoon als de drivers. De Stinger Core Wireless is ideaal voor tieners of kinderen met een PS4 of PS5, met als bonus dat hij ook voor een pc kan worden gebruikt.

JBL Quantum 800

Volledig scherm JBL Quantum 800 © Tweakers

Het eerste dat opvalt aan de JBL Quantum 800 is dat hij uit de kluiten is gewassen. Het is een flink apparaat dat aan alle kanten stevigheid uitstraalt. Dat vertaalt zich ook in het gewicht. Met zo’n 410 gram is het ruimschoots de zwaarste headset in dit testveld.

Hij is vooral bedoeld voor pc en PlayStation, maar je kunt hem bedraad ook op andere apparaten aansluiten. Bovendien beschikt hij over bluetooth, zodat je hem draadloos aan allerhande apparatuur kunt koppelen. Voeg daarbij dat de headset ruisonderdrukking heeft en je hebt een zeer veelzijdig apparaat.

Het geluid valt wel wat tegen, al valt daar op een pc veel aan te verbeteren, dankzij de meegeleverde software. Ook de ruisonderdrukking is niet van topkwaliteit.

Microsoft Xbox Wireless Headset

Volledig scherm Microsoft Xbox Wireless Headset © Tweakers

Microsoft maakt al geruime tijd hoofdtelefoons en uiteraard hoort daar een headset bij die is ontwikkeld voor gebruik met de Xbox Series X en S.

Helaas zijn we niet heel enthousiast over de Xbox Wireless Headset. Er zijn headsets die ook vooral zijn bedoeld om op een Xbox aan te sluiten en wat ons betreft presteren. Vooral het geluid en het draagcomfort van de Xbox Wireless Headset vallen tegen. Zowel de Astro A20 als de Corsair HS75 XB scoren op beide vlakken beter. De HS75 XB is bovendien de betere keuze is als je van Dolby Atmos gebruik wilt maken. Daar staat wel tegenover dat de headset van Microsoft een stuk goedkoper is dan beide concurrenten.

Razer Kaira Pro

Volledig scherm Razer Kaira Pro © Tweakers

De Kaira Pro van Razer is een comfortabele headset voor Xbox en pc. Hij beschikt over bluetooth, zodat je hem ook aan mobiele apparaten kunt koppelen. Het geluid van de Kaira Pro is goed, hoewel er beter klinkende gamingheadsets in deze prijsklasse zijn.

De headset valt verder op doordat de bediening erg prettig is. Dat geldt zowel voor de knoppen op de headset zelf als voor de app die Razer beschikbaar heeft voor Windows, macOS en Xbox. Vooral dat laatste is een pluspunt. De Kaira Pro maakt gebruik van Xbox Wireless en is daarom makkelijk aan de consoles van Microsoft te koppelen. Als je hem wilt koppelen aan een desktop, heb je echter een los verkrijgbare adapter nodig.

Sony Pulse 3D

Volledig scherm Sony Pulse 3D © Tweakers

Net als Microsoft heeft ook Sony eerst een nieuwe console op de markt gebracht en vlak daarna een gamingheadset die bedoeld is om in combinatie met die nieuwe console te gebruiken. De Pulse 3D van Sony past wat uiterlijk betreft dan ook volledig bij de vormgeving van de PlayStation 5.

Maar helaas zijn we ook niet heel enthousiast over de Pulse 3D, de gamingheadset die Sony in combinatie met de PlayStation 5 op de markt heeft gebracht. Die stijlvolle vormgeving zit het draagcomfort flink in de weg. De Pulse 3D zit niet lekker, zeker bij langere sessies. Ook over het geluid zijn we niet echt te spreken. Dat mist de diepste bassen en schiet ook in het hoog tekort. Juist dat laatste zorgt ervoor dat de voornaamste eigenschap - weergave van 3d-audio - minder uit de verf komt dan we hadden gehoopt.

SteelSeries 7X/7P

Volledig scherm SteelSeries 7X/7P © Tweakers

SteelSeries heeft een aantal headsets in de aanbieding die zijn gericht op consolegamers. Wij kijken naar twee vrijwel identieke headsets die wat ons betreft een goede mix bieden op het gebied van prijs, kwaliteit en eigenschappen: de Arctis 7X en Arctis 7P.

Het bedrijf heeft met beide headsets iets veelzijdigs op de markt gebracht. Dat geldt helemaal voor de Arctis 7X, die niet alleen met een pc en Xbox overweg kan, maar ook op een PlayStation kan worden aangesloten.

Het geluid van de Arctis 7 is zeer acceptabel. De fabrikant heeft bij de Arctis 7 gekozen voor een aparte ophanging, met het elastiek van een skibril. Dat werkt uitstekend. Het maakt dat de headset comfortabel zit. Via de overzichtelijke knoppen is hij makkelijk te bedienen. Het maakt de Arctis 7X een goede keuze, zeker voor de geluksvogels die zowel een Xbox Series X|S en PlayStation 5 als Nintendo Switch hebben.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2

Volledig scherm Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 © Tweakers

Turtle Beach brengt met de Stealth 700 Gen 2 een heel stevige gamingheadset op de markt, die beschikbaar is in een versie voor Xbox en een versie voor PlayStation. Beide zijn ook te koppelen aan een pc, al heb je daar bij de Xbox-versie wel een apart verkrijgbare Xbox Wireless Adapter voor nodig. De headsets beschikken over bluetooth, helaas ontbreekt een 3,5mm-aansluiting.

Dat de Stealth 700 zo stevig is, heeft nadelen. Hij drukt flink op je hoofd en is behoorlijk zwaar. Het geluid van de Stealth 700 is acceptabel, maar niet fantastisch. In deze prijsklasse zijn beter klinkende alternatieven met vergelijkbare functionaliteit te vinden. Het geluid van de inklapbare microfoon is wel erg goed.

