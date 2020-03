Dit zijn de beste smartphones tussen de 350 en 700 euro

Beste KoopBen je van plan een nieuwe smartphone aan te schaffen? Heb je hoge eisen maar wil je niet al te veel geld uitgeven? Dan ben je aan het juiste adres. Techsite Tweakers bekeek alle modellen en koos de favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het midden-segment: tussen de 350 en 700 euro.

Tegenwoordig doen mensen veel langer met een smartphone. Het is dus belangrijker dan ooit welk nieuw model jouw volgende aankoop zal zijn. Je doet er tenslotte een stuk langer mee dan voorheen.

Vandaar een algemene opmerking aan het begin: als je een paar maanden kunt wachten met het aanschaffen van een nieuwe telefoon, dan is dat aan te raden. De telecommarkt wordt net wakker uit haar winterslaap en we verwachten in de komende maanden veel nieuwe telefoons te testen. Veel daarvan zouden weleens de plekjes van aanraders uit deze test kunnen afpakken.

Waarom je ons kan vertrouwen AD Tech baseert zich altijd op de testresultaten van het professionele testlab van Tweakers en Hardware Info. Hier werken 12 mensen full time aan het op professionele, wetenschappelijk verantwoorde wijze analyseren, testen en vergelijken van producten. Onze tests zijn gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek. Fabrikanten laten regelmatig en graag hun producten door ons testen, maar let wel: wij worden nooit betaald voor de resultaten. Ondanks dat ontvangen wij graag jouw feedback. Meer lezen? Check dan het artikel van Tweakers.

350-500 euro

Samsung Galaxy S10e

Volledig scherm Samsung Galaxy S10e. © Hardware Info

De S20-serie staat op het punt van uitkomen, maar begint bij 900 euro, veel geld dus. De Samsung Galaxy S10e is om diverse redenen aantrekkelijk voor velen. Ten eerste is hij stevig in prijs gedaald en ten tweede zijn Galaxy S-telefoons al jaren meer dan prima. Dat is nu ook weer zo. De camera is goed en hij heeft bovendien een ultragroothoeklens, maar mist de telelens die de duurdere S10-varianten hebben.

Hij heeft een mooi oledscherm en een herkenbaar ontwerp met een gat in het scherm en een horizontale camera-uitsparing aan de achterkant. De prijs is nu aantrekkelijker dan eerst. Het is bovendien een van de kleinste high-end smartphones die je kunt kopen. Hij heeft een 3,5mm-jack, die Samsung op zijn nieuwere en duurdere S20 heeft weggelaten.

Nadelen zijn er ook; de accuduur is iets ondergemiddeld en de resolutie is lager dan bij de duurdere S10-modellen, maar velen zullen een loep moeten pakken om het verschil te zien. Hij draait op Android 10 en vermoedelijk krijgt hij over een jaar een upgrade naar Android 11. Galaxy S-telefoons krijgen gegarandeerd twee jaar lang beveiligingsupdates, maar de ondersteuning duurt veelal tussen drie en vier jaar.

Huawei P30

Volledig scherm Huawei P30 Concept. © Huawei

De P30 zit in hetzelfde schuitje als de S10e. De P40-serie komt er binnen een maand aan, maar desondanks kunnen we de oude versie nog aanraden. De Huawei P30 is dankzij een prijsdaling onder de 500 euro gekomen en is daardoor ineens een aantrekkelijke keuze geworden. Hij is relatief snel door de krachtige processor, heeft voldoende geheugen en opslag, en prima camera’s met dezelfde primaire camera als de P30 Pro. De software van Huawei grijpt diep in op Android en hij heeft een upgrade naar Android 10 gekregen, maar daarmee lijkt het voorlopig op te houden. Beveiligingsupdates komen er wel, maar door het handelsverbod zitten upgrades er vooralsnog niet in. Aan de andere kant: hij heeft wel Google-diensten. De nieuwere Huawei-modellen, zoals de Mate 30 Pro, P40 en Mate Xs hebben die niet.

OnePlus 7

Volledig scherm OnePlus 7. © Oneplus

Veel bezoekers van techsite Tweakers hebben een voorkeur voor OnePlus en dat komt vooral door de snelheid van de software en de uitstekende gebruikservaring. De OnePlus 7 is de goedkoopste van de vier telefoons die de Chinese fabrikant dit jaar uitbracht, maar desondanks krijg je een snelle processor van Qualcomm, de nieuwste ufs 3.0-opslag en uiteraard OnePlus’ Android-uitgave OxygenOS. De camera’s zijn minder dan die van de andere OnePlus-telefoons en niet zo veelzijdig. Verder moet je het stellen zonder 90Hz-scherm, maar daar staat wel een lagere prijs tegenover. De periode van updates en upgrades is bovendien dezelfde.

500-700 euro

Apple iPhone XR

Volledig scherm © AFP

De iPhone XR is de goedkoopste moderne iPhone die je kunt kopen en het is gelijk een aanrader, mits je in het iOS-ecosysteem zit. De keuze tussen iPhones is vaak een afweging van prijs en prestaties, waarbij deze XR met zijn goede accuduur een uitstekende troefkaart heeft. Het scherm is voldoende en de camera is redelijk. Natuurlijk: de iPhone 11 en 11 Pro zijn een stuk beter, maar ook duurder.

Huawei P30 Pro

Volledig scherm © REUTERS

De P30 Pro koop je vooral voor de camera en de accuduur; die zijn beide uitstekend. De camera kan bij weinig licht veel betere foto’s maken dan die van andere telefoons. In situaties waarin andere telefoons voor een fatsoenlijk plaatje de nachtmodus al moeten inschakelen en vragen om de telefoon seconden lang stil te houden, levert de P30 Pro met een relatief korte sluitertijd nog prima foto’s af.

Mocht het echt donker worden, dan heeft hij ook nog een nachtmodus. De camera met telelens zit onder een hoek, als ware het een periscoop. Daardoor heeft hij ‘5x optische zoom’ ten opzichte van de primaire camera. Dat is ook zeldzaam op smartphones.

Het oledscherm is mooi, maar niet het mooiste dat je kunt krijgen. Een ander nadeel is de situatie van Huawei; de fabrikant blijft de telefoon ondersteunen, maar Android-upgrades naar nieuwe versies zijn waarschijnlijk lastiger. Wie in deze prijsklasse updates en upgrades het belangrijkst vindt, kan het best terecht bij een Google Pixel 4 van vorig jaar of een van de modellen van OnePlus.

OnePlus 7 Pro

Volledig scherm De OnePlus 7 Pro © Tweakers

Met het verschijnen van de 7T Pro in het afgelopen najaar is de OnePlus 7 Pro van vorig voorjaar een stukje goedkoper geworden, terwijl de verschillen tussen beide telefoons minimaal zijn. Je krijgt dus voor vijftien procent minder geld maar een klein beetje minder smartphone.