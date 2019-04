Dit zijn de beste stofzuigers zonder snoer of zak

Misschien komt al dat ‘tegenzin- zuigen’ wel door de aard van de apparaten die je decennialang door de huiskamer moest sjorren. Logge bakbeesten die niet vooruit waren te branden, herinnert volleerd tech-tester Stef van Uum zich. ,,Zonder twee handen aan de steel was je vroeger kansloos.’’ ,,Stofzuigen betekende standaard een flinke work-out’’, bevestigt interieur- verzorger Carolien Baltus.



Met een beetje pech trok je in je kielzog bovendien dat antiek van oma aan diggelen door een kluwen aan snoer. En bij het legen van de zak bestond immer het risico dat een aanzienlijk deel van de inhoud gewoon weer de kamer in dwarrelde voor een dramatisch dweilen-met-de-kraan-openeffect.



De tien moderne steelstofzuigers die vandaag worden gekeurd - verzameld door vergelijkingssite besteproduct.nl - zijn voor de panelleden dan ook op voorhand een verademing. Geen snoer of zak meer te bekennen. En in veel gevallen is de zuigmond voorzien van gemotoriseerde borstels die zich ronddraaiend als het ware vanzelf voorttrekken over het tapijt. ,,Ze schieten naar voren’’, jubelt Van Uum. ,,Aan één hand heb je meer dan genoeg. Door het relatief lichte gewicht kun je gemakkelijk even de spinnenwebben aan het plafond meenemen.’’



In grote lijnen zit het met de zuigkracht wel snor; slechts een enkeling verslikt zich in het koffieparkoers. Te kleine stofreservoirs of een bonkige wegligging zijn zodoende al reden om af te vallen voor de finaleronde. De vier aanraders die wel de eindstrijd halen, vallen naast hun uitstekende zuigprestaties (een ware nek-aan-nekrace), vooral op door hun handige designsnufjes. Waarom bijvoorbeeld door de knieën als een kantelscharnier halverwege de stang je zonder kniebuigingen tot ver onder het tv-kastje laat reiken? De Samsung VS8000 en Bissell MultiReach Ion XL zijn ermee uitgerust.Of wat te denken van een handzaam motorblok dat je, wederom bij de Bissell, in een handomdraai los klikt om als kruimeldief te dienen?