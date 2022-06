Dit zijn de games onthuld op Summer Game Fest

Gameshows in de zomerDe E3, het grootste evenement van het jaar voor videogames, gaat deze maand niet door. Wél is er een druk online programma waarin ontwikkelaars hun nieuwe games aankondigen. Met vandaag: alle aankondigingen van de Summer Game Fest.

De Summer Game Fest is de enige grote show deze week die niet is gebonden aan een specifieke uitgever of console. Er was dit jaar meer dan genoeg te zien, waaronder veel nieuwe beelden van grote titels die het komend jaar uitkomen. Zo kregen we eindelijk gameplay te zien van Street Fighter 6, Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warhammer 40k: Darktide.

Hieronder lees je de grootste aankondigingen en onthullingen van de Summer Game Fest. Benieuwd naar de andere shows die deze week plaatsvinden? Wij hebben ze samengevat in een handig lijstje.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Activision Blizzard toonde het volledige eerste level van hun nieuwste deel in de Call of Duty-serie, Modern Warfare 2. Die game is het vervolg op Modern Warfare uit 2019, wat op zijn beurt weer een reboot was van de oude Modern Warfare-games die twee consolegeneraties geleden verschenen. Volgt u ons nog?

De trailer opent met een groep commando’s in rubberen bootjes, midden op een wilde zee. Al snel bereiken zij hun doelwit, een olieplatform, dat vervolgens bestormd wordt. Wat volgt is een chaotische schietpartij in de regen. Het is hetzelfde spektakel waar de serie al jaren om bekend staat. Vooral het eerste level uit de oorspronkelijke Modern Warfare, waarin de speler een containerschip bestormt, lijkt een grote inspiratie te zijn geweest. Wat wel nieuw is, is dat de storm en de wilde zee er in dit level voor zorgen dat het decor alle kanten op schuift. Dat betekent dat je nu dus soms achter je dekking aan moet rennen om beschermd te blijven.

Het belangrijkste nieuws omtrent Call of Duty is echter dat de multiplayer dit keer geen onderdeel zal uitmaken van het populaire Call of Duty: Warzone, zoals dat bij vorige titels wel het geval was. In plaats daarvan zal Modern Warfare 2 het beginpunt zijn van het nieuwe ‘Warzone 2.0’. Hoe dat eruit gaat zien, is voor nu nog niet bekend.

The Callisto Protocol

We kwamen scifi-horror game The Callisto Protocol al eerder tegen tijdens Sony’s State of Play, maar deze keer kregen we daadwerkelijke gameplay te zien. De game wordt gemaakt door veel van dezelfde ontwikkelaars die bij Electronic Arts aan de Dead Space-serie werkten, en die invloed is goed te zien. Griezelige mutanten, bloedige gevechten waarin je tegenstanders kunt ontleden en gruwelijke sterfscenes wanneer je het er niet levend vanaf brengt maken duidelijk waar de oorsprong van deze titel ligt.

The Last of Us

Ontwikkelaar Naughty Dog werkt aan een remake van The Last of Us voor de PlayStation 5 en PC, waarin het verhaal van de volwassen Joe en het jonge meisje Ellie in een wereld vol zombies centraal staat. De game verscheen oorspronkelijk in 2013 op de PlayStation 3 en een jaar later met scherpere beelden op de PlayStation 4. Deze keer gaat het echter om een volledige remake, waarbij de makers de gehele game ‘vanaf de grond af aan’ opnieuw bouwden.

Ook was er nieuws over de multiplayer van The Last of Us 2. De mogelijkheid om online met andere spelers te spelen zou oorspronkelijk als uitbreiding verschijnen, maar wordt nu een volledig opzichzelfstaand spel. Volgens de ontwikkelaar zal het een eigen verhaal bevatten dat zich afspeelt in San Francisco.

En verder…

Warner Bros. maakt bekend te werken aan Aliens: Dark Descent, gebaseerd op de film Aliens. Het lijkt om een actiespel te gaan waarin de speler een groep mariniers bestuurt, al is er verder weinig bekend. Street Fighter 6 toonde voor het eerst hoe gevechten er deze keer uitzien en online shooter Outriders krijgt een uitbreiding onder de titel Worldslayer. Er waren nieuwe beelden van Witchfire, een schietspel dat qua stijl doet denken aan Painkiller – niet heel vreemd, want ontwikkelaar The Astronauts bevat veel personeel dat ook aan die game werkte.

Wie van horror in de ruimte houdt, kan verder terrecht bij Fort Solis en Routine, een game die tien jaar geleden werd aangekondigd maar nu eindelijk weer een teken van leven geeft. Verder vinden we in de categorie ‘enge sciencefiction’ ook nog Warhammer 40k: Darktide, waarin vier spelers samenwerken om hordes vijanden te verslaan. De titel is de spirituele opvolger van het succesvolle Warhammer: Vermintide en wordt gemaakt door dezelfde ontwikkelaar.

Verder: de nieuwe Saints Row laat je nu alvast je personage creeëren met het gratis The Boss Factory, de krankzinnige geitenchaos van Goat Simulator krijgt een vervolg in de vorm van Goat Simulator 3 en ontwikkelaar Frost Giant Studios werkt aan Stormgate, een gratis te spelen strategiespel.

Bekijk de gehele Summer Games Fest presentatie hieronder:

