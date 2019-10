Dit zijn de grootste prijsdalers op de smartphone-markt van dit najaar

‘Mensen noemen hun robotstof­zui­ger het vaakst Rosie’

10:02 Een robot die alles voor je in huis doet. Het is een beeld dat door film en populaire media al tijden wordt voorgespiegeld, maar waarbij een echte doorbraak nog niet heeft plaatsgevonden. Een product dat wel in de buurt komt is de robotstofzuiger van Roomba. Deze site had de mogelijkheid om te praten met Colin Angle, de man achter de maker van de Roomba, dat al 29 jaar actief is in deze markt.