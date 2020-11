Dit zijn de populairste (en betaalbare) alarmsystemen voor in huis

Gigaset Smart Home Alarmsysteem L

Prijs: € 302

Het Duitse Gigaset heeft een merkwaardige, maar handige manier gevonden om de omvang van zijn alarmsystemen te benoemen. Het apparaat is namelijk verkrijgbaar in S-, M- en L-model. Voor de Large-editie betaal je 300 euro. Het pakket omvat één camera voor binnenshuis, een bewegingssensor en drie magneetcontacten om aan ramen te installeren.



Wanneer het contact verbroken wordt door een onrechtmatige opening, geven die een signaal naar je alarmsysteem. De camera is high definition, detecteert bewegingen, heeft een ingebouwde microfoon en speaker en beschikt over infrarood-nachtzicht. Het hele systeem wordt gekoppeld aan je wifinetwerk, waardoor je ook pushberichten op je smartphone kan ontvangen als er wat loos is in je huis. Bekijk hier het Gigaset Smart Home Alarmsysteem.

D-Link DCS-2802KT-EU

Prijs: € 300

Dit pakket van D-Link heeft twee camera’s die beweging en geluid detecteren. Je krijgt er ook een hub bij om op je router aan te sluiten. De hd-camera’s hebben een kijkhoek van 140 graden en kunnen tot vier keer sterkte inzoomen op het beeld van de kamer. Verder hebben ze nachtzicht en zijn ze weerbestendig.



Je kan ze dus zowel binnen als buiten installeren. Vanzelfsprekend staat het systeem ook in contact met een app op je smartphone. Extra handigheid is dat je het ook kan bedienen met een ‘slimme’ assistent als Amazon Alexa of Google Assistant. Bekijk hier D-Link DCS-2802KT-EU.

Somfy Home Alarm + Indoor Camera

Prijs: € 460

Volledig scherm Somfy Home Alarm © Somfy

Een iets duurder, maar wel zeer compleet systeem vinden we bij het Franse merk Somfy. In het pakket zit een binnencamera - je krijgt ook de optie om er drie extra op aan te sluiten, die je dan wel nog apart moet bijkopen -, drie magneetcontacten en een bewegingssensor. Dit is vooral een aanrader voor wie huisdieren heeft: de ingebouwde artificiële intelligentie negeert bewegingen van alles dat (ongeveer) tot 25kg weegt, zodat het alarm niet telkens afgaat als je huisdieren ‘s nachts door het huis lopen.



En dan zijn er nog de keyfobs, kleine, programmeerbare sleutelhangers die je aan je sleutelbos kan hangen en die door het systeem gedetecteerd worden zodra je in de buurt van je eigen woning komt. Tot slot maak je ook bij dit systeem connectie via een app en kan je het bedienen met een smart assistant. Bekijk hier Somfy Home Alarm.

Ring Alarm (199 euro voor starters-set)

Ring Alarm is de home security-oplossing van techgigant Amazon. Ring kennen we in Nederland vooral van de videodeurbellen, maar er zijn nog veel meer inbraakveilige smarthome-spulletjes beschikbaar. Zo zit er in de starterskit een contactsensor voor ramen en deuren, een bewegingsdetector, een bedieningspaneel en een signaalversterker. Die is uit te breiden met allerlei camera's en natuurlijk de videodeurbellen.

Dat is wat ons betreft wel een klein nadeel: een camera is niet inbegrepen in het starterspakket. Wel is het simpel in gebruik, werkt het samen met je smarthome en zijn er allerlei integraties met andere smarthome-functies beschikbaar. Denk aan je Hue-lampen.

