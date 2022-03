Dit zijn de smartphones met de beste camera’s

Je moet op van alles letten bij de aanschaf van een nieuwe smartphone, maar de kwaliteit van de camera is misschien wel het belangrijkst. We zetten daarom de smartphones met de beste camera’s op een rij.

De redactie van BestGetest haalt alle geteste smartphones in deze categorie door de teststraat om feitelijk en meetbaar de voor- en nadelen van ieder toestel te achterhalen. Dat gebeurt in het testlab van techsite Tweakers.

Omdat het vooral om de camera gaat in deze test hebben we onze testlab-collega’s op straat gezet om daar veel foto’s te maken. Zo hebben we bij de exemplaren in deze test tientallen foto’s geschoten in allerlei verschillende omstandigheden. Denk aan het fotograferen ‘s nachts, in de avond- of ochtendzon en noem het maar op.

Het volledige testverslag van onderstaande telefoons vind je op BestGetest.

De beste: Samsung Galaxy S22 Ultra

Volledig scherm De Samsung Galaxy S22 Ultra. © EPA

De camera’s in de Galaxy S22 Ultra zijn een uitblinker. Niet alleen omdat de vier lenzen mooi zijn weggewerkt in de behuizing, ze presteren ook nog eens erg goed. De hoofdcamera biedt 108 megapixel voor gewone foto’s, gecombineerd met onder andere de ultragroothoekcamera van 12 megapixel, waarmee je heel brede foto’s kunt schieten en van heel dichtbij toch grote gebouwen op de foto kunt krijgen.

Ook is er nog een telelens van 10 megapixel voor 3x zoomen aanwezig, wat handig is als je dichtbij een bloem staat en zijn stamper haarscherp op de foto wil zetten. Met de telelens van 10 megapixel voor 10x zoomen kun je iets wat heel ver weg staat toch goed bekijken. Dat laatste is speciaal en zien we niet bij andere smartphones. De hoofdcamera is zelfs voorzien van een speciaal glas waarmee lensreflecties worden voorkomen.

Geweldig maar duur: iPhone 13 Pro

Volledig scherm De iPhone 13 Pro. © SOPA Images/LightRocket via Gett

Van alle huidige iPhones zijn we het meest onder de indruk van de iPhone 13 Pro. Het oledscherm is geweldig, het toestel is snel en stevig en de software werkt erg goed. De camera’s bieden ook goede kwaliteit. We hebben het dan vooral over de snelheid, consistentie en videokwaliteit, want de selfiecamera en de telecamera zijn wat meer standaard.

Bij alle iPhone 13-modellen is de camera de belangrijkste verbetering. De 13 en de 13 Mini hebben dezelfde camera’s en de iPhone 13 Pro en de 13 Pro Max delen hun camera’s. We zijn blij dat Apple je niet meer verplicht om ook het grootste toestel te kopen als je de beste camera’s wil: de iPhone 13 Pro is daarom onze aanrader.

De camera’s aan de achterzijde hebben een grotere sensor ten opzichte van de iPhone 12-voorgangers en dat heeft een positief effect op de lichtval en dus ook de kwaliteit van de foto’s. De telecamera kan 3x vergroten ten opzichte van 2,5x of 2x bij de iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 Pro, maar is wel iets minder lichtgevoelig.

De beste van vorige generatie: Samsung Galaxy S21 FE

Volledig scherm De Samsung Galaxy S21 FE. © Tweakers

Wil je een telefoon die goede foto’s maakt, maar past een luxe toestel zoals de andere smartphones in dit artikel niet in je budget? Dan is de Samsung Galaxy S21 FE een goede keuze. De prijs-kwaliteitverhouding is helemaal in orde, waardoor we hem al noemden in het artikel met de beste telefoons van 2022. Waar deze smartphone ook in uitblinkt, is fotografie.

Je vindt drie camera’s achterop waarmee je goede gewone foto’s kunt maken dankzij de 12 megapixel-hoofdcamera, maar ook ingezoomd goede foto’s kunt vastleggen met de 8 megapixel-telecamera. De derde camera is een 12 megapixel-ultragroothoekcamera waarmee je brede foto’s maakt. Zo kun je bijvoorbeeld de Eiffeltoren in zijn geheel fotograferen op een veel kortere afstand dan je normaal nodig hebt.

Wel missen we een camera om macrofoto’s mee te maken. Dat zijn foto’s waarbij je objecten van heel dichtbij bekijkt. Je kunt objecten wel van heel dichtbij fotograferen, maar je zal merken dat deze smartphone er meer moeite mee heeft om ze haarscherp te krijgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.