Dit zijn de vier superdrones die het Nederlandse leger heeft gekocht

Of sergeant Roos de situatie bij een bergkam in Afghanistan in kaart kan brengen. De opdracht vanuit het hoofdkwartier van de missie in Qatar klinkt nog weinig spannend als de beeldanalist van het 306 squadron vertelt over één van de operaties die haar de afgelopen jaren het meest is bijgebleven. Maar ze weet inmiddels: geen missie is op voorhand wat het lijkt.