Dit zijn de voor- en nadelen van betalen met PayPal

PayPal is een online betaalplatform, waarmee je in veel webshops kunt afrekenen. Een PayPal-account aanmaken doe je online met je e-mailadres. PayPal heeft net als een bank een online omgeving, waarin je betalingen kunt uitvoeren en je transacties kunt bekijken. Je krijgt echter geen rekeningnummer: je account is gekoppeld aan je e-mailadres.

Heb je een PayPal-account aangemaakt, dan kun je daarna je bankrekening en/of creditcard aan je account koppelen. Doe je een aankoop met PayPal, dan wordt het bedrag automatisch van de gekoppelde bankrekening afgeschreven. Je kunt er echter ook voor kiezen om met je PayPal-saldo te betalen. Dat saldo kun je aanvullen door zelf geld van je bankrekening over te schrijven naar je PayPal-account.

Het is met PayPal verder om geld over te maken naar familie of vrienden, en zelf geld ontvangen. Dat geld kun je laten staan als PayPal-saldo of overschrijven naar je bankrekening.

Voordelen van PayPal

Een van de grootste voordelen van PayPal is dat de betaaloptie wereldwijd bij veel webshops wordt geaccepteerd. Omdat het soms niet mogelijk is om in een buitenlandse webshop met iDEAL te betalen, is PayPal een alternatief.

Het aanmaken van een PayPal-account is gratis. Wil je geld overmaken naar familie of vrienden? Zolang ze dezelfde valuta gebruiken, is die transactie ook gratis. Bedrijven rekenen echter soms wel transactiekosten. Zij berekenen de kosten voor het gebruik van PayPal dan door naar hun klanten.

Voor betalingen aan landen buiten de eurozone betaal je bij PayPal altijd de kosten voor een internationale betaling en commissiekosten over de wisselkoers. Het percentage commissiekosten is afhankelijk van het land waar je geld naartoe overmaakt en ligt tussen de drie en vier procent.

Aankoopbescherming

Je hebt een schitterende deal gescoord! Vol verwachting wacht je op het pakketje... dat helaas maar niet komt. Wanneer een pakketje te lang op zich laat wachten of wanneer een geleverd product niet overeenkomt met het product dat je afgerekend hebt, kun je een beroep doen op de aankoopbescherming van PayPal.

Blijft de verkoper in gebreke dan krijg je het hele aankoopbedrag terug van PayPal, inclusief de verzendkosten. Let op: lees voordat je een beroep doet op aankoopbescherming de voorwaarden goed door. Niet alle aankopen komen in aanmerking.

Snel online betalen

Wanneer je met PayPal wil betalen, hoef je niet al je bankgegevens in te vullen. Bij een aankoop wordt informatie over je bankrekening of creditcard zelfs niet met de webwinkel gedeeld. Ook als je zelf geld over wil maken naar een vriend is het niet nodig om zijn of haar bankgegevens te gebruiken. Een e-mailadres is voldoende.

Inloggen op je PayPal-account werkt net zo simpel. Je logt in met je e-mailadres, wachtwoord en eventueel met meerfactorauthenticatie – daarover straks meer. Je hebt geen inlogapps of paslezer nodig.

Zijn er ook nadelen aan het gebruik van PayPal?

Omdat PayPal wereldwijd wordt gebruikt, wordt de betaaldienst vaak gebruikt in phishingmails. Kijk dus altijd goed of een e-mail of sms wel echt van PayPal komt. Klik sowieso niet zomaar op een link en geef nooit je gegevens door.

Zoals gezegd log je bij PayPal in met je e-mailadres en wachtwoord. Het is natuurlijk belangrijk om een goed wachtwoord te kiezen, dat moeilijk te raden is. Je kunt ook nog een stapje verdergaan en tweestapsverificatie instellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een code die per sms verstuurd wordt en die je na je wachtwoord moet invullen.

