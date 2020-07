Dit zijn deze zomer de beste smartphones

Beste KoopElke twee maanden bekijkt deze site samen met techsite Tweakers de beste smartphones in verschillende prijssegmenten. We bekeken alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het hoogste segment van boven de 700 euro.

De Galaxy S20 is net als veel van zijn voorgangers een goede allround smartphone die weinig steken laat vallen. Het is het compactste toestel in de S-serie en hoewel je wat inlevert op accuduur, doet hij verder vrijwel niet onder voor de S20+. Hij kost wel zo’n 100 euro minder. Het scherm is erg mooi en de hogere verversingssnelheid dan bij de S10-serie zorgt ervoor dat hij ook nog eens soepeler aanvoelt. We hebben dit toestel al zien ‘dippen’ richting de 800 euro, dus wacht op het juiste moment en je hebt een mooie prijs te pakken.

De iPhone 11 Pro en Pro Max zijn de beste iPhones. Toch is de meerprijs voor die toestellen fors. De iPhone 11 heeft een minder scherm en mist de camera met telelens, maar voor de rest zijn de verschillen met de 11 Pro beperkt. Daar komt bij dat als je een upgrade van de opslag wilt hebben, de 11 een 128GB-versie heeft. De 11 Pro heeft die niet en dan kijk je al snel aan tegen een investering van bijna 1300 euro voor een 256GB-versie, want 64GB is anno 2020 voor velen toch echt te weinig. Apple heeft de concurrentie dit jaar het vuur na aan de schenen gelegd. De iPhone 11-telefoons hebben allemaal uitstekende camera’s en een uitstekende accuduur. Dat zijn dingen die veel mensen belangrijk vinden en wij dus ook.

Je zou OnePlus kunnen zien als nieuwkomer in het hoogste segment. Dat doet het goed, want het scherm is top, de accuduur prima, de hardware vlot, en de software snel en fijn. De OnePlus 8 Pro is helaas niet perfect, want op cameragebied zagen we nog wat inconsistenties, maar zelfs op dat gebied is dit toestel een grote stap vooruit ten opzichte van voorganger 7T Pro. Ten opzichte van de allerbesten komt het nog wel iets tekort. Een aanrader met wat kanttekeningen dus, maar bepaald geen verkeerde telefoon voor velen.