Dit zijn deze zomer de grootste prijsdalers op de smartphone-markt

Beste koopVoor iedereen die op zoek is naar een nieuwe smartphone maakt Tweakers al ongeveer een jaar de Best Buy Guide voor smartphones. Ook deze zomer is er een selectie gemaakt van toestellen in vier categorieën. Vandaag: de telefoons die het meest in prijs gedaald zijn.

We kunnen stellen dat er de afgelopen maanden flink wat is gebeurd op smartphonegebied. Zo hoopten we dat een paar van de kandidaten voor deze gids wellicht vouwbaar zouden zijn, maar dat liep helaas anders. Ook gebeurde er het een en ander op het politieke wereldtoneel met grote gevolgen voor een van de grootste smartphonemakers ter wereld (het Chinese Huawei en de strijd met Amerika).

Daarover gesproken: we hebben lang getwijfeld of we Huawei-telefoons kunnen aanraden in deze gids. De toekomst van Android-updates op die toestellen is door alle perikelen immers onzeker. Er waren wel veel ontwikkelingen de afgelopen weken en de Amerikaanse president heeft beloofd dat Huawei weer onderdelen mag inkopen in de VS, maar de exacte uitwerking daarvan is momenteel nog niet duidelijk. Desondanks gaan we ervan uit dat Android-upgrades weer mogelijk worden en daarom durven we weer Huawei-telefoons te adviseren.

Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer, maar hebben een iets duidelijkere naam gekregen: ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’, ‘de beste accuduur’, ‘de beste’ (waarbij we simpelweg kijken naar de allerbeste eigenschappen) en ‘prijsdalers’ (voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen). Met deze tips kun jij deze zomer genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.

Honor View 20 (388 euro)

Volledig scherm Honor 20 Pro © Honor

Op deze pagina tref je geen iPhone; er is in de afgelopen maanden geen prijsdaling van naam geweest bij Apples smartphones. De meeste Huawei-telefoons zijn wél in prijs gedaald, als gevolg van de politieke ontwikkelingen, en de Honor View 20 is daardoor zelfs in een heel ander speelveld terechtgekomen. Hij kostte in april nog 550 euro en dat is nu onder de 400 euro. Daarmee is het een echte midrangetelefoon geworden met zijn high-end specs en gat in het scherm.

Huawei Mate 20 Pro (499 euro)

Volledig scherm Huawei Mate 20 © Huawei

De Mate 20 Pro is in de losse verkoop lang duur geweest, maar in de afgelopen maanden ging er behoorlijk wat van de prijs af. Hij zit nu rond 535 euro, in plaats van de 800 euro van een paar maanden geleden, en er is ook nog een cashback-actie op het moment van schrijven. Daarmee krijg je nog eens honderd euro terug van Huawei. De Mate 20 Pro behoort tot de meest luxe modellen van de smartphonemarkt, met onder meer omgekeerd draadloos laden, een ir-scanner aan de voorkant, een veelzijdige en goede camerasetup en een mooi oledscherm.

Nokia 7.1 (181,60 euro)

Volledig scherm Nokia 7.1 © Nokia

In onze zoektocht naar de grootste prijsdalers sinds de vorige SBBG kwamen we de Nokia 7.1 tegen. Hij daalde van 270 naar 180 euro in de tijd sinds de vorige uitgave en dat betekent dat je 33 procent minder betaalt. Dat is genoeg reden om deze telefoon eens van dichtbij te gaan bekijken. We hebben hem jammer genoeg niet gereviewd, dus we kunnen alleen constateren dat de prijs nu aantrekkelijk is.

Sharp B10 (99 euro)

Volledig scherm Sharp © Sharp