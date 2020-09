Dit zijn dit najaar de beste smartphones

We publiceren eens in de twee maanden een nieuwe smartphonegids, waarin we tientallen smartphones in verschillende prijsklassen uitvoerig testen en rangschikken. Er zijn in de afgelopen periode weer meerdere interessante toestellen bijgekomen. Deze aflevering bekijken we de beste smartphones die je momenteel kan kopen.

Samsung Galaxy S20 5G (vanaf 798 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy S20 © Tweakers

De Galaxy S20 5G is net als veel van zijn voorgangers een goede allround-smartphone die weinig steken laat vallen. Het is het meest compacte toestel in de S-serie en hoewel je wat inlevert op accuduur, doet hij verder vrijwel niet onder voor de S20+, maar hij kost wel zo’n 75 euro minder. Het scherm is erg mooi en de hogere verversingssnelheid dan bij de S10-serie zorgt ervoor dat hij ook nog eens soepeler aanvoelt. Inmiddels kun je de S20 voor zo’n 800 euro aanschaffen.

OnePlus 8 Pro (vanaf 751 euro)

Volledig scherm OnePlus-8-Pro-2 © RV

Je zou OnePlus kunnen zien als nieuwkomer in het hoogste segment. Dat doet het merk goed, want het scherm is top, de accuduur prima, de hardware vlot en de software snel en fijn. De OnePlus 8 Pro is helaas niet perfect, want op cameragebied zagen we nog wat inconsistenties, maar zelfs op dat gebied is dit toestel een grote stap vooruit ten opzichte van voorganger 7T Pro.

Ten opzichte van de allerbeste toestellen komt het nog wel iets tekort. Een aanrader met wat kanttekeningen dus, maar bepaald geen verkeerde telefoon voor veel mensen, want de software is een sterk punt en hij voelt bijvoorbeeld sneller aan dan een S20-toestel.

iPhone 11 Pro (vanaf 927 euro)

Volledig scherm © AFP

Als we nu een iPhone zouden moeten kiezen die geen concessies doet, is dat de iPhone 11 Pro, al kun je beter even wachten op de volgende generatie - die bijna uitkomt. Het is de moeite waard om te kijken naar de XS of XS Max, want die zijn een stuk goedkoper en iPhones gaan, mede door de lange ondersteuning, lang mee.

Voor die paar honderd euro die je bespaart, wat zeker niet niks is, moet je wel genoegen nemen met een minder goede camera zonder ultragroothoeklens, een beduidend slechtere accuduur en natuurlijk een wat tragere chip.

De stap tussen de XS-serie en de 11 Pro-serie is vrij groot. Daarom kiezen we ondanks de prijs toch voor deze iPhone 11 Pro en als je een grotere smartphone fijn vindt, kun je de 11 Pro Max natuurlijk overwegen.

Echt goede aanbiedingen zijn er niet, maar de prijzen dalen gestaag. Wel raden we je aan om de versie met 256GB te nemen, want 64GB is heel snel vol als je weleens foto’s en video’s schiet. Rest ons te zeggen: dit zijn gewoon toptelefoons en je zult er geen buil aan vallen. Wil je 5g of het nieuwste van het nieuwste? Wacht dan even op de volgende generatie.

